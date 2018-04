Schritt in Richtung Champions League: BVB-Gala gegen Leverkusen

Roman Bürki : Der Schweizer Torhüter verlebte für die Offensivpower, die Leverkusen auf den Rasen bringen kann, einen ruhigen Abend, weil seine Mitspieler meistens in der gegnerischen Hälfte zu finden waren. Das, was auf ihn zukam, erledigte Bürki zuverlässig. NOTE: 3

Roman Bürki : Der Schweizer Torhüter verlebte für die Offensivpower, die Leverkusen auf den Rasen bringen kann, einen ruhigen Abend, weil seine Mitspieler meistens in der gegnerischen Hälfte zu finden waren. Das, was auf ihn zukam, erledigte Bürki zuverlässig. NOTE: 3 © 2018 Getty Images

Ömer Toprak : Im Revierderby war Ömer Toprak einer der wenigen, die von sich behaupten durften, zumindest in die Nähe seiner Normalform gekommen zu sein. Auch gegen Leverkusen ließ der Türke in der Innenverteidigung nichts anbrennen und erledigte seinen Job solide. NOTE: 3 © imago/Revierfoto

Manuel Akanji : Der Schweizer rückte auf die für ihn ungewohnte linke Abwehrseite, weil Kapitän Marcel Schmelzer im Revierderby so desolat agierte, dass er eine Woche später nicht einmal im Kader auftauchte. Stöger gelang ein echter Glücksgriff, Akanji verurteilte Leon Bailey zur Bedeutungslosigkeit, zeigte dem schnellen Mann aus Jamaika im Sprit sogar die Hacken und schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel ein. Welch eklatanter Unterschied zu dem, was Schmelzer zuletzt angeboten hat. Eine überragende Leistung. NOTE: 1 © imago/Kolvenbach