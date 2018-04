Champions League: FC Bayern gegen Real Madrid im Liveticker

Der Mann-gegen-Mann-Vergleich zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. © Getty Images

Torhüter - Sven Ulreich (29): Konnte den Ausfall von Manuel Neuer nach anfänglichen Problemen komplett kompensieren und gehört inzwischen zu den besten Torhütern der Bundesliga. Darf sich auch durch starke Champions-League-Spiele sogar eine kleine Hoffnung auf eine WM-Teilnahme machen. © 2018 Getty Images

Keylor Navas (31): Steht bei Real Madrid oft in der Kritik, weil viele Fans ihn mit einem Top-Torhüter wie Spaniens Nationalkeeper David de Gea von Manchester United vergleichen. Überzeugt nicht immer und leistet sich wiederholt Fehler wie im Viertelfinale gegen Juventus Turin. Punkt für Bayern - Stand: 1:0 © 2018 Etsuo Hara

Rechter Verteidiger - Joshua Kimmich (23): Klasse Stellungsspiel, unglaubliches Tempo und unheimlicher Offensivdrang - das alles zeichnet den Nationalspieler des Jahres 2017 aus. Spielt aktuell die vielleicht stärkste Saison seiner Karriere. © 2018 Lukas Schulze

Daniel Carvajal (26): Der frühere Leverkusener hat sich nach seiner Zeit bei Bayer extrem gesteigert. Ist aktuell laut transfermarkt.de einer der wertvollsten Spieler auf seiner Position (60 Mio. Euro). Spielt aber nicht so konstant wie Kimmich. Punkt für Bayern - Stand 2:0 © 2018 Quality Sport Images

Innenverteidiger - Jerome Boateng (29): Er kennt die Duelle mit Cristiano Ronaldo bestens. Mit seiner Geschwindigkeit und gutem Zweikampfverhalten eine Bank in der Bayern-Verteidigung. International in dieser Saison aber nicht immer auf dem gewohnt überragenden Niveau. © 2018 TF-Images

Sergio Ramos (32): Vielleicht der kompletteste und beste Verteidiger der Welt. In der Defensive ein kompromissloser Abräumer, offensiv immer torgefährlich. Bei seinem Ausfall im Rückspiel gegen Juve hat man gesehen, dass Real ohne ihn wackelt. Punkt für Real - Stand 2:1 © 2018 Power Sport Images

Innenverteidiger - Mats Hummels (29): Im Spielaufbau und taktischen Verständnis zählt er zu den besten Defensivspielern der Welt. Bisher mit bärenstarken Auftritten auf internationaler Bühne. Dürfte Real-Stürmer Karim Benzema bremsen können. © 2018 Jean Catuffe

Raphael Varane (24): Befindet sich noch auf dem Weg zum Weltklasse-Verteidiger. Spätestens in zwei Jahren dürfte er aber auf einem Level mit Ramos und Hummels sein. Seine besondere Stärke ist die Geschwindigkeit, ihm fehlt einzig die Erfahrung. Punkt für Bayern - Stand: 3:1 © 2018 Power Sport Images

Verteidiger - Rafinha: Trotz zuletzt guter Leistungen die Schwachstelle bei den Bayern. Will sich aber besonders in solchen Spielen für einen neuen Vertrag empfehlen. Muss den am Oberschenkel verletzten David Alaba vertreten. © 2018 Getty Images

Marcelo (29): Eine Maschine auf der linken Seite. Läuft pro Spiel immer deutlich mehr als zehn Kilometer und ist an fast allen Offensivaktionen beteiligt. In der Abwehr dürften ihn die schnellen Dribblings von Robben oder Ribery fordern, aber nicht zur Verzweiflung treiben. Punkt für Real - Stand: 3:2 © 2018 Quality Sport Images

Mittelfeld - Javi Martinez (29): Fand unter Jupp Heynckes zurück zu alter Stärke. Ganz wichtig für das Bayern-Spiel in der Defensive. Bestreitet viele wichtige Zweikämpfe und leitet stark die Gegenangriffe ein. © 2018 TF-Images

Casemiro (26): Sehr schwankend in seinen Leistungen. Zählt trotzdem schon seit fast eineinhalb Jahren zu den Stammspielern bei den Madrilenen. Spielerisch kann er nicht immer überzeugen, dafür stimmt aber seine kämpferische Einstellung. Er hält Reals Künstlern den Rücken frei - insgesamt ein ausgeglichenes Duell. Punkt für beide Teams - Stand: 4:3 © 2018 Romain Perrocheau

Mittelfeld - Thomas Müller (28): Ballert sich mit 15 Toren und 16 Vorlagen in WM-Form und ist immer der Spieler für die besonderen Momente. Genießt bei seinen Gegenspielern größten Respekt und ist extrem gefürchtet. © 2018 Boris Streubel

Luka Modric (32): Der stille Arbeiter mit feinen Ideen bei den Königlichen. Spielt schon seit fast sechs Jahren in Madrid, war aber nur selten so stark wie aktuell. Zuletzt glänzte er wieder als Vorlagengeber, steht aber etwas im Schatten von Kroos. Punkt für Bayern - Stand: 5:3 © 2018 Quality Sport Images

Mittelfeld - James (26): Kein Bayern-Spieler dürfte in diesem Spiel so motiviert sein wie der Kolumbianer. Aktuell gehört er noch Real Madrid, der Rekordmeister will aber die Kaufoption ziehen. Dürfte nach starken Auftritten den Vorzug vor Thiago erhalten. © 2018 MB Media

Toni Kroos (28): Vom deutschen Nationalspieler hängt im Spiel der Königlichen viel ab. Wenn die Pässe sitzen, seine Standard-Situation passen und auch das Zweikampfverhalten stimmt, dann bekommt das Auftreten der Madrilenen dank Kroos eine ganz andere Note. Punkt für beide Teams - Stand: 6:4 © 2018 Etsuo Hara

Angriff - Franck Ribery (35): In der Champions League wartet der Franzose in der laufenden Saison noch auf einen Treffer. Im Viertelfinal-Hinspiel in Sevilla mit einer Sahne-Vorstellung. Wenn sein Gegenspieler Carvajal Lücken lässt, ist Ribery auch mit 35 Jahren noch eine Waffe. © 2018 TF-Images

Isco (26): Muss sich öfter als ihm lieb ist mit Kurzeinsätzen zufrieden geben. Vereint kluges Passspiel mit ständigem Drang zum Tor, dafür aber nicht ganz so stark im Defensiv-Verhalten. Wenn es nach vorne geht, wird er immer wieder auf Martinez treffen. Isco ist nur ganz schwer zu verteidigen - ein ausgeglichenes Duell. Punkt für beide Teams - Stand 7:5 © 2018 Getty Images

Angriff - Arjen Robben (34): Eigentlich wie gemacht für diese Spiele. Gegen Real konnte er aber in bisher sechs Duellen nur zweimal gewinnen. In der Champions League in dieser Saison noch ohne Tor und absolute Top-Leistungen, bekommt aber auf seiner Position nur wenig Druck von der Bank - Kingsley Coman fehlt verletzt. © 2018 Lukas Schulze

Cristiano Ronaldo (33): Der Portugiese würde wohl jeden Vergleich auf dieser Welt für sich entscheiden. 15 Tore in zehn Champions-League-Spielen - da kann kein Spieler mithalten. Gegen die Bayern schon mit neun Toren in sechs Partien. Einfach nur galaktisch! Punkt für Real - Stand: 7:6 © 2018 Sonia Canada

Angriff - Robert Lewandowski (29): Spielt der Pole gegen seinen zukünftigen Verein? Allein die Gerüchte rund um einen Wechsel nach Madrid dürften ihn nur noch heißer machen. In der Champions League in der laufenden Saison aber nicht immer so gefährlich wie in der Bundesliga © 2018 Getty Images