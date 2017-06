Champions-League-Finale im Liveticker: Juventus Turin gegen Real Madrid

Lothar Matthäus: Er gehörte zum Team des FC Bayern München, das 1999 die Champions League in der Nachspielzeit gegen Manchester United verspielte. Bei seiner Auswechslung in der 81. Minute lag der FCB noch mit 1:0 gegen die Engländer in Front. Doch danach kassierten seine Bayern noch zwei Gegentreffer.

Lothar Matthäus: Er gehörte zum Team des FC Bayern München, das 1999 die Champions League in der Nachspielzeit gegen Manchester United verspielte. Bei seiner Auswechslung in der 81. Minute lag der FCB noch mit 1:0 gegen die Engländer in Front. Doch danach kassierten seine Bayern noch zwei Gegentreffer. © Getty

Hernan Crespo: Der Argentinier hielt den Pokal im Jahr 2005 wohl schon gedanklich in den Händen. Dank seines Doppelpacks vor der Pause und dem Führungstreffer von Paolo Maldini lag der AC Mailand im Finale gegen den FC Liverpool mit 3:0 in Führung - doch Milan gab das Spiel noch aus der Hand. © Getty