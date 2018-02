Champions League Head to Head: Real Madrid gegen Paris St.-Germain - von Wolff Fuss

Neymar: „Was für ein Duell der Freigeister im Angriff! Ich gebe den Punkt an Ronaldo, auch wenn er bisher keine optimale Saison spielt. Er hat aber immer bewiesen, dass er da ist, wenn es drauf ankommt. Neymar verliert dieses Duell auch nur gegen CR7. Der 222-Millionen-Euro-Mann muss in den Duellen mit Real beweisen, dass er das Niveau von Messi und Ronaldo erreicht. Bei Barca stand er in Messis Schatten, bei PSG soll er der 'Messi' sein.“ Stand 6,5:2,5

Neymar: „Was für ein Duell der Freigeister im Angriff! Ich gebe den Punkt an Ronaldo, auch wenn er bisher keine optimale Saison spielt. Er hat aber immer bewiesen, dass er da ist, wenn es drauf ankommt. Neymar verliert dieses Duell auch nur gegen CR7. Der 222-Millionen-Euro-Mann muss in den Duellen mit Real beweisen, dass er das Niveau von Messi und Ronaldo erreicht. Bei Barca stand er in Messis Schatten, bei PSG soll er der 'Messi' sein.“ Stand 6,5:2,5 © Getty

Marco Verratti : „Der Kroate zündet in dieser Saison noch nicht so richtig, ist aber immer wichtig für Real. Verratti, den Bayern nicht bekommt, weil er zu teuer ist, bringt alles mit als moderner Achter und zugleich Spielmacher. Der Italiener ist die etwas schwächere Kopie von Kroos. Daher gebe ich ein Remis.“ Stand 4,5:2,5

Marco Verratti : „Der Kroate zündet in dieser Saison noch nicht so richtig, ist aber immer wichtig für Real. Verratti, den Bayern nicht bekommt, weil er zu teuer ist, bringt alles mit als moderner Achter und zugleich Spielmacher. Der Italiener ist die etwas schwächere Kopie von Kroos. Daher gebe ich ein Remis.“ Stand 4,5:2,5 © Getty

Dani Alves: „Top-Duell der weltweit mit besten Rechtsverteidiger. Wer auf dieser Position etwas werden will, muss sich an ihnen orientieren. Auch mit 34 spielt Alves, mehrfacher Champions-League-Sieger, immer noch herausragend. Für Carvajal spricht die Jugend. Ein Remis auf höchstem Niveau.“ 1:1

Dani Alves: „Top-Duell der weltweit mit besten Rechtsverteidiger. Wer auf dieser Position etwas werden will, muss sich an ihnen orientieren. Auch mit 34 spielt Alves, mehrfacher Champions-League-Sieger, immer noch herausragend. Für Carvajal spricht die Jugend. Ein Remis auf höchstem Niveau.“ 1:1 © Getty

Alphonse Aréola: „Beides gutklassige Torhüter. Auch Navas ist besser als sein Ruf, aber nicht in der Kategorie Neuer oder Buffon. Warum Kevin Trapp bei PSG nicht die Nummer eins ist, kann ich nicht nachvollziehen – er ist für mich besser. Bei Areola, hat sicher auch das Lokalkolorit eine Rolle gespielt. Meine Wertung: Unentschieden“. Stand also 0,5:0,5

Alphonse Aréola: „Beides gutklassige Torhüter. Auch Navas ist besser als sein Ruf, aber nicht in der Kategorie Neuer oder Buffon. Warum Kevin Trapp bei PSG nicht die Nummer eins ist, kann ich nicht nachvollziehen – er ist für mich besser. Bei Areola, hat sicher auch das Lokalkolorit eine Rolle gespielt. Meine Wertung: Unentschieden“. Stand also 0,5:0,5 © Getty

Der Knaller zu Beginn der K.o.-Phase lautet Real Madrid gegen Paris St.-Germain. „Es gibt kein Spiel in diesem Achtelfinale, auf das ich mich so freue“, sagt Sky-Reporter Wolff Fuss, der das Hinspiel für den Pay-TV-Sender Sky am Mittwoch in der Konferenz kommentiert und beim Rückspiel am 6. März live aus dem Pariser Prinzenpark berichtet. „Dieses Milliarden-Spiel ist eines Finals würdig, fast verschwenderisch, dass sich eines der Teams bereits verabschieden muss.“