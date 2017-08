Champions League im Liveticker: Die Auslosung der Gruppenphase live

Welche Gegner erhalten der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig? Am Donnerstagabend wissen wir mehr. Um 18 Uhr werden in Monaco die Lose gezogen. Real Madrid, FC Barcelona oder Paris St. Germain mit Neymar? Den deutschen Klubs drohen Hammer-Lose! Verfolgt die Auslosung bei uns live.

Drei deutsche Teams, vier Lostöpfe, unzählige mögliche Hammer-Gruppen!

Die Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind bei der Auslosung der Gruppenphase der Champions League am Donnerstag in Monaco (18 Uhr) auf Losglück angewiesen. Die Reform der Königsklasse hat eine schwerere Planbarkeit zur Folge. So droht selbst dem gesetzten Meister Bayern München eine schwere Vorrunden-Gruppe. Wie schwer sie wirklich wird? Verfolgt die Auslosung in unserem Liveticker!

Champions-League-Auslosung: Mögliche Gruppen für die Bundesligisten FC Bayern München | Traum-Gruppe © imago/Montage FC Sevilla (Spanien) | Titel: 1x Meister, 5x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 3x Europa-League-Sieger, Star: Steven N’Zonzi (Frankreich), Trainer: Eduardo Berizzo (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 216,50 Millionen Euro © imago RSC Anderlecht (Belgien) | Titel: 34x Meister, 9x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Europapokal der Pokalsieger, Star: Leander Dendoncker (Belgien), Trainer: René Weiler (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 96 Millionen Euro © imago NK Maribor (Slowenien) | Titel: 14x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Luka Zahovic (Slowenien), Trainer: Darko Milanic (Slowenien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 12,90 Millionen Euro © imago FC Bayern München | Horror-Gruppe © imago/Montage FC Barcelona (Spanien) | Titel: 4x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 24x Meister, 29x Pokalsieger, 3x Fifa-Klub-Weltmeister, 4x Europapokal der Pokalsieger, Star: Lionel Messi (Argentinien), Trainer: Ernesto Valverde (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 692,50 Millionen Euro © imago FC Liverpool (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 4x Europapokal der Landesmeister, 18x Meister, 7x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, Star: Philippe Coutinho (Brasilien), Trainer: Jürgen Klopp (Deutschland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 456,5 Millionen Euro © imago Celtic Glasgow (Schottland) | Titel: 1x Europapokal der Landesmeister, 48x Meister, 37x Pokalsieger, Star: Moussa Dembélé (Frankreich), Trainer: Brendan Rodgers (Nordirland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,90 Millionen Euro © imago Borussia Dortmund | Traum-Gruppe © imago/Montage Shakhtar Donetsk (Ukraine) | Titel: 10x ukrainischer Meister, 11x ukrainischer Pokalsieger, 4x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Bernard (Brasilien), Trainer: Paulo Fonseca (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 105,80 Millionen Euro © imago Olympiakos Piräus (Griechenland) | Titel: 44x Meister, 27x Pokalsieger, Star: Konstantinos Fortounis (Griechenland), Trainer: Besnik Hasi (Albanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 79,20 Millionen Euro © imago APOEL Nikosia (Zypern) | Titel: 26x Meister, 21x Pokalsieger, Star: Facundos Bertoglio (Argentinien), Trainer: Georgios Donis (Griechenland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 16,95 Millionen Euro © imago Borussia Dortmund | Horror-Gruppe © imago/Montage Real Madrid (Spanien) | Titel: 6x Champions-League-Sieger, 6x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 19x Pokalsieger, 2x Fifa-Klub-Weltmeister, 3x Weltpokal-Sieger, 2x Uefa-Cup-Sieger , Star: Cristiano Ronaldo (Portugal) , Trainer: Zinédine Zidane (Frankreich) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 743,80 Millionen Euro © imago AS Rom (Italien) | Titel: 3x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Edin Dzeko (Bosnien-Herzegowina), Trainer: Eusebio Di Francesco (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 314,43 Millionen Euro © imago Sporting Lissabon (Portugal) | Titel: 18x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Adrien Silva (Portugal), Trainer: Jorge Jesus (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 194,9 Millionen Euro © imago RB Leipzig | Traum-Gruppe © imago Spartak Moskau (Russland) | Titel: 10x russischer Meister, 3x russischer Pokalsieger, 12x sowjetischer Meister, 10x sowjetischer Pokalsieger, Star: Quincy Promes (Niederlande), Trainer: Massimo Carrera (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 104 Millionen Euro © imago FC Porto (Portugal) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 27x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, Star: Danilo Pereira (Portugal), Trainer: Sérgio Conceição (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 185,80 Millionen Euro © imago FC Basel (Schweiz) | Titel: 20x Meister, 12x Pokalsieger, Star: Mohamed Elyounoussi (Norwegen), Trainer: Raphael Wicky (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,35 Millionen Euro © imago RB Leipzig | Horror-Gruppe © imago/Montage Juventus Turin (Italien) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 12x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Gonzalo Higuaín (Argentinien), Trainer: Massimiliano Allegri (Italien) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 525,10 Millionen Euro © imago Paris Saint-Germain (Frankreich) | Titel: 6x Meister, 11x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Neymar (Brasilien), Trainer: Unai Emery (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 545,25 Millionen Euro © imago Tottenham Hotspur (England) | Titel: 2x Meister, 8x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Harry Kane (England), Trainer: Mauricio Pochettino (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 486,75 Millionen Euro © imago

Hoffenheim ist gescheitert

Seit der Saison 2015/16 bilden nicht mehr die acht Teams mit dem besten UEFA-Koeffizienten Topf 1, sondern der Titelverteidiger und die Meister der sieben bestplatzierten Länder. Somit befinden sich darin neben Vorjahressieger Real Madrid, Finalist Juventus Turin, dem FC Bayern, dem FC Chelsea und Halbfinalist AS Monaco auch vermeintlich schwächere Teams wie Benfica Lissabon, Spartak Moskau oder Schachtjor Donezk.

Nicht dabei aus deutscher Sicht: Die TSG 1899 Hoffenheim - weil der FC Liverpool auch im Rückspiel der Champions-League-Play-offs am Mittwoch an der heimischen Anfield Road zu stark war für die Sinsheimer. Fazit: Liverpool ist Champions League, Hoffenheim (noch) nur Europa League.

Champions-League-Auslosung: Alle Töpfe, alle Teams Topf 1 © imago Real Madrid (Spanien) | Titel: 6x Champions-League-Sieger, 6x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 19x Pokalsieger, 2x Fifa-Klub-Weltmeister, 3x Weltpokal-Sieger, 2x Uefa-Cup-Sieger , Star: Cristiano Ronaldo (Portugal) , Trainer: Zinédine Zidane (Frankreich) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 743,80 Millionen Euro © imago FC Bayern München (Deutschland) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 3x Europapokal der Landesmeister, 27x Meister, 18x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Robert Lewandowski (Polen), Trainer: Carlo Ancelotti (Italien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 603,40 Millionen Euro © imago FC Chelsea (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 6x Meister, 7x Pokalsieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Europapokal der Pokalsieger, Star: Eden Hazard (Belgien), Trainer: Antonio Conte (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 611,30 Millionen Euro © imago Juventus Turin (Italien) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 12x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Gonzalo Higuaín (Argentinien), Trainer: Massimiliano Allegri (Italien) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 525,10 Millionen Euro © imago AS Monaco (Frankreich) | Titel: 8x Meister, 5x Pokalsieger, Star: Kylian Mbappé (Frankreich), Trainer: Leonardo Jardim (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 253,30 Millionen Euro © imago Benfica Lissabon (Portugal) | Titel: 2x Europapokal der Landesmeister, 36x Meister, 26x Pokalsieger, Star: Pizzi (Portugal), Trainer: Rui Vitória (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 175,15 Millionen Euro © imago Spartak Moskau (Russland) | Titel: 10x russischer Meister, 3x russischer Pokalsieger, 12x sowjetischer Meister, 10x sowjetischer Pokalsieger, Star: Quincy Promes (Niederlande), Trainer: Massimo Carrera (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 104 Millionen Euro © imago Shakhtar Donetsk (Ukraine) | Titel: 10x ukrainischer Meister, 11x ukrainischer Pokalsieger, 4x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Bernard (Brasilien), Trainer: Paulo Fonseca (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 105,80 Millionen Euro © imago Topf 2 © imago FC Barcelona (Spanien) | Titel: 4x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 24x Meister, 29x Pokalsieger, 3x Fifa-Klub-Weltmeister, 4x Europapokal der Pokalsieger, Star: Lionel Messi (Argentinien), Trainer: Ernesto Valverde (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 692,50 Millionen Euro © imago Atlético Madrid (Spanien) | Titel: 10x Meister, 10x Pokalsieger, 2x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Antoine Griezmann (Frankreich), Trainer: Diego Simeone (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 511 Millionen Euro © imago Paris Saint-Germain (Frankreich) | Titel: 6x Meister, 11x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Neymar (Brasilien), Trainer: Unai Emery (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 545,25 Millionen Euro © imago Borussia Dortmund (Deutschland) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 8x Meister, 4x Pokalsieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun), Trainer: Peter Bosz (Niederlande), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 406,53 Millionen Euro © imago FC Sevilla (Spanien) | Titel: 1x Meister, 5x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 3x Europa-League-Sieger, Star: Steven N’Zonzi (Frankreich), Trainer: Eduardo Berizzo (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 216,50 Millionen Euro © imago Manchester City (England) | Titel: 4x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Sergio Agüero (Argentinien), Trainer: Pep Guardiola (Spanien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 618,25 Millionen Euro © imago FC Porto (Portugal) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 27x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, Star: Danilo Pereira (Portugal), Trainer: Sérgio Conceição (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 185,80 Millionen Euro © imago Manchester United (England) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 20x Meister, 12x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Paul Pogba (Frankreich), Trainer: José Mourinho (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 562,75 Millionen Euro © imago Topf 3 © imago SSC Neapel (Italien) | Titel: 2x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Marek Hamsik (Slowakei), Trainer: Maurizio Sarri (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 371,4 Millionen Euro © imago Tottenham Hotspur (England) | Titel: 2x Meister, 8x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Harry Kane (England), Trainer: Mauricio Pochettino (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 486,75 Millionen Euro © imago FC Basel (Schweiz) | Titel: 20x Meister, 12x Pokalsieger, Star: Mohamed Elyounoussi (Norwegen), Trainer: Raphael Wicky (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,35 Millionen Euro © imago Olympiakos Piräus (Griechenland) | Titel: 44x Meister, 27x Pokalsieger, Star: Konstantinos Fortounis (Griechenland), Trainer: Besnik Hasi (Albanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 79,20 Millionen Euro © imago RSC Anderlecht (Belgien) | Titel: 34x Meister, 9x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Europapokal der Pokalsieger, Star: Leander Dendoncker (Belgien), Trainer: René Weiler (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 96 Millionen Euro © imago FC Liverpool (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 4x Europapokal der Landesmeister, 18x Meister, 7x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, Star: Philippe Coutinho (Brasilien), Trainer: Jürgen Klopp (Deutschland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 456,5 Millionen Euro © imago AS Rom (Italien) | Titel: 3x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Edin Dzeko (Bosnien-Herzegowina), Trainer: Eusebio Di Francesco (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 314,43 Millionen Euro © imago Besiktas Istanbul (Türkei) | Titel: 15x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Gökhan Töre (Türkei), Trainer: Senol Günes (Türkei), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 131,7 Millionen Euro © imago Topf 4 © imago Celtic Glasgow (Schottland) | Titel: 1x Europapokal der Landesmeister, 48x Meister, 37x Pokalsieger, Star: Moussa Dembélé (Frankreich), Trainer: Brendan Rodgers (Nordirland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,90 Millionen Euro © imago ZSKA Moskau (Russland) | Titel: 6x russischer Meister, 7x russischer Pokalsieger, 7x sowjetischer Meister, 5x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Mário Fernandes (Russland), Trainer: Viktor Goncharenko (Weißrussland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 77,7 Millionen Euro © imago Sporting Lissabon (Portugal) | Titel: 18x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Adrien Silva (Portugal), Trainer: Jorge Jesus (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 194,9 Millionen Euro © imago APOEL Nikosia (Zypern) | Titel: 26x Meister, 21x Pokalsieger, Star: Facundos Bertoglio (Argentinien), Trainer: Georgios Donis (Griechenland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 16,95 Millionen Euro © imago Feyenoord Rotterdam (Niederlande) | Titel: 1x Europapokal der Landesmeister, 15x Meister, 12x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, Star: Nicolai Jörgensen (Dänemark), Trainer: Giovanni van Bronckhorst (Niederlande) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 96,50 Millionen Euro © imago NK Maribor (Slowenien) | Titel: 14x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Luka Zahovic (Slowenien), Trainer: Darko Milanic (Slowenien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 12,90 Millionen Euro © imago Qarabag Agdam (Aserbaidschan) | Titel: 5x Meister, 6x Pokalsieger, Star: Richard (Aserbaidschan), Trainer: Gurban Gurbanov (Aserbaidschan), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 12,28 Millionen Euro © imago RB Leipzig (Deutschland) | Größter Erfolg: Champions-League-Qualifikation 2017 Star: Naby Keïta (Guinea) , Trainer: Ralph Hasenhüttl (Österreich), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 181,08 Millionen Euro © imago

Hier live verfolgen: Der Liveticker zur Champions-League-Auslosung 2017/18

Was droht den deutschen Teams?

Der FC Bayern München ist – anders als die ebenfalls direkt qualifizierten Bundesligisten RB Leipzig und Borussia Dortmund – in Topf eins mit weiteren Landesmeistern gesetzt. Auf Teams wie Titelverteidiger Real Madrid, Juventus Turin oder den FC Chelsea können die Münchner damit nicht treffen. Eine starke Gruppe ist dennoch möglich. In Topf zwei befinden sich als mögliche Gegner der FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid sowie Manchester United und Manchester City. Im besten, weil leichtesten Fall winkt den Bayern eine Gruppe mit dem FC Sevilla (Spanien), RSC Anderlecht (Belgien) und NK Maribor (Slowenien). Daumendrücken ...

Auch für den deutschen Champions-League-Neuling: Weil RB Leipzig, Aufsteiger der vergangenen Saison, neu im europäischen Wettbewerb ist und einen entsprechend niedrigen Koeffizienten vorweist, wird der Verein aus Sachsen nur Topf vier zugeordnet. Mögliche Gegner aus Topf eins sind unter anderem Titelverteidiger Real Madrid, Juventus Turin oder der FC Chelsea. „Es ist ein spezieller Moment. Wir werden uns die Auslosung gemeinsam nach dem Training gemütlich in der Akademie anschauen“, sagt Trainer Ralph Hasenhüttl. Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Ralf Rangnick werden die Leipziger unter anderen in Monaco vertreten und nach der Zeremonie sofort die ersten organisatorischen Aufgaben erledigen.

Der dritte deutsche Klub, Borussia Dortmund, geht von Lostopf 2, in dem sich auch Hochkaräter wie der FC Barcelona und Paris Saint-Germain befinden, aus ins Rennen und könnte im schlimmsten Fall eine Gruppe mit Real Madrid und Tottenham Hotspur oder dem AS Rom erwischen. „Es gibt einige sehr ambitionierte Konstellationen, zum Beispiel mit Real Madrid und Tottenham in einer Gruppe“, befürchtet BVB-Kapitän Marcel Schmelzer.

Wie geht es für Hoffenheim weiter?

Trost für die couragierten Auftritte in beiden Spielen gegen Liverpool: Die Hoffenheimer dürfen in der Europa League international weiterkicken. Die Auslosung gibt es am Freitag (13 Uhr) ebenfalls in Monaco. Mit dabei sind auch Vertreter von Hertha BSC und dem 1. FC Köln, den anderen deutschen Vertretern in der Europa League.

Was sind die nächsten Etappen?

Die Gruppenphase der Champions League startet am 12./13. September und endet Anfang Dezember. Das Finale wird am 26. Mai 2018 in Kiew ausgetragen. Die erste Partie in der Europa League steht am 14. September an, die Gruppenphase endet am 7. Dezember. Die beiden Teams, die es bis ins Endspiel schaffen, treffen am 16. Mai 2018 in Lyon aufeinander.

