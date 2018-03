Champions League im Liveticker mit Manchester United und FC Sevilla

Mit dem wichtigen Erfolg gegen den FC Liverpool wollte sich José Mourinho nicht lange aufhalten. „Ich denke, im modernen Fußball leben wir von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Spiel zu Spiel“, sagte der Trainer von Manchester United nach dem 2:1 gegen den Erzrivalen, das dem Tabellenzweiten ein Fünf-Punkte-Polster auf Liverpool bescherte. Mourinho dachte schon an das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. „Wir haben am Dienstag ein Spiel. Ich kann mir vorstellen, wenn wir gegen Sevilla verlieren, werden alle vergessen, was wir in den letzten zwei Wochen geschafft haben.“