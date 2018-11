Champions League im Liveticker mit Monaco und Liverpool

Der FC Liverpool will den nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp ist am Dienstagabend bei Roter Stern Belgrad gefordert (18.55 Uhr). Zur gleichen Zeit trifft in der Gruppe von Borussia Dortmund die AS Monaco auf den FC Brügge. Für beide Mannschaften geht es wahrscheinlich nur noch um Platz zwei.