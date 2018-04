Champions-League-Sensationen: So feiert die internationale Presse Rom und Liverpool

Wer nach dem 1:4 im Hinspiel in Barcelona all seinen Mut zusammengenommen und eine stattliche Summe auf ein Weiterkommen der AS Rom gesetzt hat, darf sich nun über einen amtlichen Gewinn freuen. Weder die Buchmacher noch die Fußballfans aus Europa glaubten noch an eine Wende des Teams aus der ewigen Stadt gegen Lionel Messi, Luis Suárez und Co. Der Rest der Geschichte ist bekannt: Die Italiener drehten das Hinspiel-Ergebnis durch Tore von Edin Dzeko, Daniele de Rossi und Kostas Manolas und eleminierten Peps Katalanen aus dem Wettbewerb. Die internationalen Medienvertreter reagierten im Anschluss an das Wunder entsprechend enthusiastisch.