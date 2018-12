Champions League: Jürgen Klopp muss mit Liverpool gewinnen - Endspiel gegen Neapel

Der Zeitpunkt für die Anbringung des Gemäldes ist passend gewählt. Klopp erlebt gerade wegweisende Tage beim FC Liverpool. Am Wochenende hat der Traditionsklub in der Premier League die Tabellenführung übernommen durch den 4:0-Sieg beim AFC Bournemouth und die 0:2-Niederlage des bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiters Manchester City beim FC Chelsea. Am Dienstag (21 Uhr) geht es um das Überleben in der Champions League. An der Anfield Road braucht das Team im letzten Vorrundenspiel gegen Neapel auf jeden Fall einen Sieg, um im Fernduell mit Thomas Tuchels Paris Saint-Germain das Achtelfinale zu erreichen.

Es handelt sich bei dem Werk eher um eine Auftragsarbeit als um den Ausdruck rebellischer Straßenkunst, was daran zu erkennen ist, dass das Bild auch mit dem Werbespruch des örtlichen Fußballvereins („We are Liverpool – this ­means more“) geschmückt ist. Trotzdem transportiert es natürlich eine Botschaft. Die lautet: Klopp gehört zu Liverpool wie ein Mitglied der Beatles. Er ist eine Ikone, eine Art Schutzpatron.

Jürgen Klopp hat den Blick nach oben gerichtet. Sein Gesichtsausdruck soll Zuversicht und Hingabe ausdrücken, wenn man das richtig deutet. Die rechte Hand hat er auf seinem Herzen platziert. So ist der deutsche Trainer neuerdings als Graffito an einer Hauswand im Baltic Triangle zu sehen, dem Liverpooler Künstler- und Kulturdistrikt nur wenige Minuten vom Ufer der Mersey entfernt.

Bei Remis oder Pleite wäre Klopp raus

Vor zwei Wochen siegte PSG im heimischen Prinzenpark mit 2:1 gegen die „Reds“ und kann bei Roter Stern Belgrad mit drei Punkten aus eigener Kraft die K.-o.-Runde erreichen. Für Liverpool ginge es in diesem wahrscheinlichen Fall darum, im direkten Vergleich an Neapel vorbeizuziehen. Dazu müsste gegen die Italiener ein 1:0 oder ein Erfolg mit zwei Toren Unterschied her. Nur wenn Paris in Belgrad verliert, würde Liverpool jeder Sieg reichen. So oder so gilt: Bei einem Remis oder einer Pleite wäre Klopps Klub raus. Es wäre eine Schmach für den Vorjahresfinalisten.

Die „Reds“ befinden sich in einer zwiespältigen Situation. Während im Europapokal ein unerwartet frühes Alles-oder-nichts-Spiel ansteht, hat die Mannschaft mit dem Sprung an Englands Tabellenspitze gezeigt, dass der erste Gewinn der Meisterschaft seit 1990 tatsächlich ein realistisches Unterfangen sein könnte. Durch die Niederlage von Manchester City ist Liverpool nach 16 Spieltagen die einzige noch ungeschlagene Mannschaft der Liga. 13 Siege und drei Unentschieden bedeuten den besten Saisonstart in der Geschichte des Klubs. Dass Liverpool trotz dieser Bilanz erst am Wochenende Platz eins übernahm, zeigt, wie außergewöhnlich eng die Lage an der Spitze der wohl stärksten Liga der Welt ist.

Der überzeugende Sieg in Bourne­mouth war die ideale Vorbereitung auf das Spiel gegen Neapel. Liverpool bot den bislang komplettesten Auftritt der Saison. Auch Einzelleistungen machten Mut, vor allem ist hier Angreifer Mohamed Salah zu nennen. Er tat sich bislang schwer damit, den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, die er selbst mit 44 Treffern in allen Wettbewerben der Vorsaison begründet hat. Gegen Bourne­mouth traf er dreimal und führt mit zehn Saisontoren gemeinsam mit dem Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal die Torjägerliste an. „Ich war nicht eine Sekunde lang besorgt um ihn“, sagt Klopp über seinen besten Schützen.