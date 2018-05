Champions League: Kein Free-TV, neue Zeiten, neue Regeln - das ändert sich 2018/19

Die UEFA spricht von einer Evolution und nicht von einer Revolution. Das sehen viele kleine Klubs anders, die in Sachen Geldverteilung ein weiteres Auseinanderdriften beklagen. Auch sonst ändert sich einiges in der Champions League: bei Anstoßzeiten, Modus oder TV-Übertragung.

Die Fußball-Fans müssen ab der kommenden Saison in der Champions League mit einigen Änderungen vorliebnehmen. Die TV-Übertragungen verschwinden mit Ausnahme des Endspiels komplett ins Pay-TV, die Spiele werden zukünftig um 18.55 Uhr und 21.00 Uhr angepfiffen, und in einer möglichen Verlängerung kann ein vierter Spieler eingewechselt werden. Für die teilnehmenden Klubs wird der Wettbewerb insgesamt lukrativer. Die Änderungen in der UEFA-Königsklasse ab 2018/19 auf einen Blick:

Anstoßzeiten: Die Begegnungen werden zukünftig dienstags und mittwochs um 18.55 Uhr und 21 Uhr angepfiffen. Bislang beginnen die Spiele fast alle um 20.45 Uhr.

Geldverteilung: Das Verteilungssystem setzt sich auch 2018/19 aus Antrittsprämie, Leistungszahlungen, individuellem Klub-Koeffizient und Marktanteil zusammen. Die Klub-Koeffizienten werden dabei aber nach einem neuen System berechnet. Der Anteil des Nationalverbandes fließt größtenteils nicht mehr ein. Dafür werden historische Erfolge wie Europapokalsiege berücksichtigt. Auch steigen die erfolgsbezogenen Einnahmen prozentual im Vergleich zum Antrittsgeld. Zudem wird das Geld aus dem Marktpool deutlich stärker nach dem Klubkoeffizienten ausgerichtet. Das heißt, dass Mannschaften, die regelmäßig in der Königsklasse vertreten sind, stärker profitieren. Durch die Reform sollen sportliche Erfolge mehr honoriert werden. Kritik kommt von den kleinen Vereinen, die monieren, dass die reichen Klubs immer reicher werden.

Modus: Die vier besten Nationen (derzeit Spanien, England, Deutschland, Italien) in der Fünfjahreswertung haben ab 2018/19 vier direkte Starter. Der Bundesliga-Vierte Borussia Dortmund muss im August also nicht mehr in die Playoffs und hat Planungssicherheit. Playoff-Spiele wie in dieser Saison zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Liverpool sind nicht mehr möglich. Insgesamt haben 26 Teams einen fixen Startplatz, nur sechs Plätze werden noch über die insgesamt fünf Qualifikationsrunden ausgespielt.

Spieler: Ab der K.o.-Phase darf ein vierter Spieler in einer möglichen Verlängerung eingewechselt werden. Für das Finale dürfen 23 statt wie bisher 18 Spieler in den Kader berufen werden. Außerdem dürfen die Klubs nach der Gruppenphase drei Spieler ohne Einschränkungen nachmelden. Zudem darf ein Spieler, der in der Winterpause den Verein wechselt, auch für diesen in der Champions League spielen, auch wenn er für seinen alten Klub schon in der gleichen Saison in der Königsklasse zum Einsatz kam.

Termine: Der erste Spieltag in der Gruppenphase ist für den 18./19. September angesetzt. Das Achtelfinale wird zwischen dem 12. Februar und dem 13. März ausgespielt. Die Viertelfinals finden am 9./10. und 16./17. April statt, die Halbfinals folgen am 30. April/1. Mai und 7./8. Mai. Das Endspiel wird am 1. Juni im neuen Estadio Metropolitano von Atlético Madrid ausgetragen.

TV: Das ZDF darf in der kommenden Saison keine Spiele der Champions League mehr zeigen. Aufgrund des neuen Medienvertrags der UEFA für den deutschen Markt gibt es von August an keine Spiele im frei empfangbaren Fernsehen mehr. Bisher waren es zumindest 17 pro Saison. In der kommenden Spielzeit übertragen der Pay-TV-Sender Sky und der ebenfalls zahlungspflichtige Streamingdienst DAZN. Fans, die beispielsweise alle Spiele mit deutscher Beteiligung schauen möchten, benötigen zukünftig zwei Abonnements. Nur wenn ein deutscher Verein im Endspiel steht, gibt es eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen.

Das waren die größten Wunder der Champions League: Die Champions League: Ein moderner Mythos, der immer wieder dramatische Geschichten schreibt. Der SPORTBUZZER hat die größten Wunder der CL-Historie in einer Bildergalerie zusammengefasst. © Getty/imago 1993: Werder Bremen - RSC Anderlecht 5:3 (0:3) Es war das "Wunder von der Weser". In der Zwischenrunde der Champions League empfingen die Bremer die Belgier aus Anderlecht. Bis zur 66. Minute lag die Elf von Trainer Otto Rehhagel 0:3 hinten. Dann schlug die Stunde von Rune Bratseth, Bernd Hobsch, Marco Bode sowie Wynton Rufer. Letzterer (im Bild) sorgte mit einem Doppelpack für die unglaubliche Wende. Half alles nichts: Werder verpasste trotzdem den Halbfinal-Einzug, der AC Mailand und FC Porto und belegten die ersten zwei Plätze der Zwischenrunden-Gruppe. © Imago 1999: Manchester United - FC Bayern München 2:1 (0:1) Camp Nou: Das Champions-League-Finale 1999 endete mit einem Trauma für den FC Bayern. Dabei fing alles so gut an: Mario Basler traf in der 6. Minute zur Führung gegen Manchester United und der deutsche Rekordmeister verwaltete diese bis zum Ablauf der regulären Spielzeit. Bayerns Pech, dass es noch eine Nachspielzeit gab: David Beckham brachte eine Ecke in den Strafraum und Terry Sheringham glich aus. Das war die 91. Minute. Alle bereiteten sich schon mental auf eine Verlängerung vor ... © Imago Doch es kam noch schlimmer: Zwei Minuten später lief Beckham erneut zur Eckfahne. Seine Flanke fand in "Super-Joker" Ole Gunnar Solksjaer einen Abnehmer, der Norweger bugsierte die Kugel unter die Latte. In der dritten Minute der Nachspielzeit schnappten die "Red Devils" den Bayern den Champions-League-Pokal weg. Ein Tor für die Ewigkeit! © Imago Die "102-Sekunden von Barcelona" brachten die Engländer in Ekstase. © Imago 2000: FC Barcelona - FC Chelsea 5:1 (Hinspiel: 1:3) Was für ein Finish! Nach dem Hinspiel schien bereits alles klar: Der FC Chelsea überraschte Barcelona an der Stamford Bridge mit einem 3:1-Sieg. Mit jeder Menge Wut im Bauch empfingen die "Katalanen" die "Blues" im Camp Nou im Jahr 2000. Nachdem Dani in der 83. Minute das 3:1 für Barca bejubelte, machte Rivaldo das 4:1 in der 99. Minute. Und das war noch nicht alles ... © Imago ... denn Barca-Legende Patrick Kluivert setze dem spannenden Champions-League-Abend mit dem 5:1 die Krone auf! © Imago 2004: AS Monaco - Real Madrid 3:1 (Hinspiel: 2:4) Was für eine Sensation: Real Madrid schied 2004 bereits im Viertelfinale der Champions League aus - gegen die AS Monaco! Und ausgerechnet ein Spanier erwies sich als Königsmörder: Fernando Morientes. Der spanische Nationalstürmer erzielte im Hinspiel noch das wichtige Tor zum 2:4. Wie wertvoll es wirklich es war, wurde im Rückspiel deutlich. Real ging zunächst durch Raul in Führung, doch ein Morientes-Tor und ein Doppelpack von Ludovic Guily sorgten für das Aus der Star-Truppe um Zinedine Zidane, Ronaldo, Raul und Luis Figo. © Imago 2004: Deportivo La Coruna - AC Mailand 4:0 (Hinspiel: 1:4) Und noch ein Comeback im Viertelfinale der Champions League 2004 - und eine der wohl bittersten Niederlagen des damaligen Milan-Trainers Carlo Ancelotti. Die Rossoneri gewannen das Hinspiel noch locker mit 4:1 - dann der Schock. Als Deportivo die Italiener empfängt, ist die spanische Angriffslawine durch nichts zu stoppen. Bereits zur Pause steht es 3:0 (Im Bild der Torschütze zum 3:0, Albert Luque). In der 76. Minute besiegelte Francisco Javier das Viertelfinal-Aus des haushohen Favoriten aus Italien. © Imago 2005: AC Mailand - FC Liverpool 5:6 nach Elfmeterschießen (3:0) Eine Nacht im Mai: Dieses Finale um den begehrtesten europäischen Titel wird niemand mehr vergessen: Der AC Mailand und der FC Liverpool lieferten sich ein irres Spiel. Die "Reds" lagen zur Halbzeitpause 0:3 hinten, ehe "die sechs Minuten des Wahnsinns", wie sie Mailand-Trainer Carlo Ancelotti nannte, angebrochen waren. Steven Gerrard, Vladimir Smicer und Xabi Alonso egalisierten den Rückstand von der 54. bis zur 60 Minute. Mailand war geschockt ... © Imago Und es ging ins Elfmeterschießen. Europas Fußballer des Jahres trat an: Andriy Shevchenko . Doch Liverpool-Keeper Jerzy Dudek hält - Wahnsinn! "Ich werde nie begreifen, wie er diesen Ball hat halten können", flüsterte der entrüstete Ukrainer daraufhin ins Mikro. Das Wunder war vollbracht. © Imago Der FC Liverpool gewinnt mit seinem spanischen Trainer Rafael Benitez die Champions League, die Aufholjagd erhebt dieses Spiel zur Legende! Der damals in der zweiten Halbzeit von Benitez eingewechselte "Didi" Hamann war fassungslos: "Es ging eigentlich um Schadensbegrenzung." © Imago 2013: Borussia Dortmund - FC Malaga 3:2 (Hinspiel: 0:0) Wahnsinn im Signal-Iduna Park! Der BVB war so gut wie ausgeschieden. Nach dem 2:1-Führungstreffer durch Eliseu Pereira dos Santos blieben den Dortmundern nur noch acht Minuten plus Nachspielzeit. Und binnen 70 Sekunden drehten die Borussen die Partie: In der 91. Minute traf Marco Reus zum 2:2, ehe Felipe Santana den Ball in letzter Sekunde zum 3:2 über die Linie drückte. © imago Mit dem 2:2 wäre Dortmund aufgrund der Auswärtstor-Regel ausgeschieden. Nicht verwunderlich, dass Felipe Santana in der Jubel-Traube verschwindet. © Imago 2017: FC Barcelona - Paris St.-Germain 6:1 (Hinspiel: 0:4) Ein Spiel, das in Spanien nur als "La Remontada" (Das Comeback) bezeichnet wird. Barcelona um Superstar Lionel Messi ging im Hinspiel in Paris mit 0:4 unter. Nur wenige Experten trauten der Mannschaft im Rückspiel noch das Weiterkommen zu - sie sollten sich irren: Luis Suárez, Layvin Kurzawa (Eigentor), Lionel Messi, Neymar (Doppelpack) und Sergi Roberto (in der fünften Minute der Nachspielzeit) machten das Wunder perfekt. Ein unglaubliches Spiel, das in der 62. Minute durch den Auswärtstreffer von Paris-Stürmer Edinson Cavani zum 1:3 schon entschieden schien ... © 2017 Getty Images Doch Barca kämpfte sich zurück. Auch dank Keeper Marc-André ter Stegen. "Als wir das Tor kassierten, fing ter Stegen an zu brüllen: 'Wir sterben nie! Wir sind Barcelona! Wir werden gewinnen, wir werden gewinnen'", sagte Barcelona-Star Javier Mascherano nach dem Spiel. © 2017 Getty Images 2018: AS Rom - FC Barcelona 3:0 (Hinspiel: 1:4) Eine magische Nacht in Rom. Nach dem 1:4 in Barcelona im Viertelfinal-Hinspiel rechneten nur die wenigsten neutralen Beobachter mit einem Weiterkommen der Roma. Edin Dzeko, Daniele De Rossi und Kostas Manolas ließen die Star-Mannschaft um Lionel Messi alt aussehen. "Wir haben immer an uns geglaubt", sagte Siegtorschütze Manolas, der im Hinspiel noch ein Eigentor fabriziert hatte. Ein Debakel für den souveränen Tabellenführer in Spanien: "Barca kann sich sogar noch bei Torhüter ter Stegen bedanken, dass es am Ende nur drei Gegentore waren", schrieb die Zeitung "Sport" nach der bitteren Niederlage in Rom. © 2018 Getty Images

