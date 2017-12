Champions League kompakt: Klopp jubelt über 7:0 gegen Moskau, Neapel raus

Was für eine Demontage!

Jürgen Klopp hat sich mit dem FC Liverpool eindrucksvoll für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League qualifiziert. Die vom Ex-Dortmunder trainierten Engländer besiegten am letzten Spieltag der Gruppe E Spartak Moskau klar mit 7:0 (3:0) und zogen mit zwölf Punkten als Erster in die K.o.-Phase ein. Das Feld der 16 besten europäischen Clubteams komplettierten am Mittwoch außerdem der FC Sevilla, Schachtjor Donezk und der FC Porto.