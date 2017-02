Champions League Live: Bayern gegen Arsenal im Ticker

Bayern gegen Arsenal - kein anderes Duell gab es in den letzten Jahren häufiger in Europas Königsklasse. Wenn Referee Milorad Mazic heute Abend die Partie zwischen dem Bundesliga-Spitzenreiter und dem Vierten der Premier League anpfeift, ist es bereits das siebte Aufeinandertreffen in der vergangenen fünf Jahren.

Und die Vorzeichen sind klar: Die Münchener gehen als klarer Favorit in die Achtelfinalspiele, konnten sich in drei der letzten sechs Spiele durchsetzen und sind als souveräner Tabellenführer der heimischen Eliteklasse in einer deutlich komfortableren Lage als Arsenal, die den eigenen Ansprüchen in dieser Saison einmal mehr weit hinterherhinken. Doch der FCB sollte trotzdem gewarnt sein, schließlich trainiert Arsenal-Legende Arsene Wenger eine Kader gespickt mit internationalen Topstars wie Alexis Sanchez, Olivier Giroud oder den Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi. Trotz alledem wäre alles andere als ein klarer Sieg vor heimischer Kulisse eine große Enttäuschung.