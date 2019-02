Aktuell ist Christian Ziege (47) vereinslos. Sein Engagement beim thailändischen Klub Ratchaburi Mitr Phol endete 2018 nach nur 45 Tagen und zwei Pflichtspielen. Der frühere Sportdirektor und spätere Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach sowie Chefcoach von Arminia Bielefeld, der SpVgg Unterhaching und von Atlético Baleares auf Mallorca sucht einen neuen Job. Als Spieler war Ziege insgesamt fünf Jahre in der Premier League aktiv, gewann in seiner einzigen Saison beim FC Liverpool (2000/2001) das „kleine Triple“ aus UEFA-Cup, FA-Cup und League-Cup. Zuvor hatte er von 1990 bis 1997 beim FC Bayern gespielt.

Mit dem SPORTBUZZER sprach der Europameister von 1996 über...

...den Kracher Liverpool gegen Bayern: „Das Duell kommt für mich zu früh in der K.o.-Phase, da beide ein Riesenpotenzial im Kader haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir am Dienstag vom Anpfiff weg ein Höllen-Tempo sehen werden, ein intensives Spiel mit hoher Aggressivität - dafür wird Kloppo (Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, d. Red.) sorgen. Es wird eine große Prüfung für die Bayern.“

....den Sieger des Duells: „Mein Gefühl sagt mir, dass eher Liverpool weiterkommt. Ich sehe sie einen Tick vorne, 51:49 Prozent. Wenn es nach Sympathie geht, drücke ich den Bayern die Daumen: 55:45 Prozent. Schließlich bin ich bei Bayern groß geworden, da hat alles begonnen. Die Zeit in München hat sich tief in mir eingeprägt. Außerdem bin ich gebürtiger Deutscher und deutscher Nationalspieler gewesen, also hoffe ich auf Bayerns Weiterkommen.“

...die Erinnerungen an die Zeit bei den Reds: „Zu Liverpool habe ich immer noch einen starken Bezug. Auch wenn es nur ein Jahr war, das ich dort gespielt habe, hat es mir eine Menge gegeben. Die Leute, die Mannschaft, das Stadion, die Fans – das ist alles etwas ganz Besonderes.“

...die Atmosphäre an der Anfield Road: „Ich habe es über das ganze Jahr genossen, dort zu spielen. Diese Atmosphäre! Wenn du in Anfield aus der Kabine Richtung Spielfeld rausgehst, die Treppe runter, hörst du sie draußen schon singen. Dann ab durch den Spielertunnel aufs Feld und du siehst plötzlich den Kop, die legendäre Tribüne: das ist Gänsehaut pur! Was da abends unter Flutlicht bei Europapokalspielen an Energie freigesetzt wird, ist Wahnsinn. Die Fans pushen dich total.“

...die Qualitäten beider Teams: „Liverpool hat letztes Jahr das Viertelfinale gegen die spielstarke Mannschaft von Manchester City gewonnen, kamen dann über AS Rom ins Endspiel. Aber: Bei Bayern weißt du, dass sie sich in der Champions League auf den Punkt konzentrieren und steigern können. Denn das sind die Tage, auf die es ankommt. Das sind die Spiele. Die Bayern sind in der Bundesliga im Aufwind, weil man wieder etwas näher an Borussia Dortmund herangerückt ist. Das gibt sicher einen Schub, auch für die Liverpool-Spiele. Die Zeiten sollten vorbei sein, in der sie – wie im Herbst – einen unerklärlichen Einbruch hatten, also diese Phasen, in denen man dachte: Was ist denn jetzt?“

...die Außenverteidiger Alaba/Kimmich: „In meinen Augen ist Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite verschenkt, er gehört mit seiner Spielstärke und Übersicht ins zentrale Mittelfeld. Wenn er über die Außen kommt, fehlt ihm in der Rückwärtsbewegung ein bisschen das Tempo, über seine Seite kommt bei Liverpool Sadio Mané angerauscht, das könnte schwierig werden. In der Offensive allerdings glänzt er, wenn er marschiert. Er schlägt überragende Flanken, ist selbst torgefährlich. So ist er für jeden Gegenspieler eine Herausforderung. Allerdings müsste Kimmich seine Vorstöße effektiver gestalten. Niko Kovac wird es ihm auch erlauben – in Maßen.“

...den Schlüssel im Spiel: „Die drei Jungs da vorne, Salah, Mané und Firmino machen schon mächtig Alarm. Und Mo Salah ist einer, der den Unterschied auf diesem Niveau ausmachen kann. Er lässt im Dribbling auf engstem Raum zwei, drei Spieler stehen, macht unglaubliche Sachen. Da müssen die Bayern hochkonzentriert sein, dürfen sich keine Fehler erlauben.“

...den Schwachpunkt von Liverpool: „Bei den Reds fehlt Virgil van Dijk im Hinspiel wegen einer Gelbsperre. Er ist der Kopf der Mannschaft, der Leader auf dem Platz. Seine Absenz macht einen dicken qualitativen Unterschied. Die Bayern, allen voran Mittelstürmer Robert Lewandowski, müssen sehen, dass sie daraus Kapital schlagen können. Überhaupt hat Liverpool viele Verletzte in der Defensive, da hat Klopp keine so große Auswahl mehr.“

...die Chancen der Bundesliga im Duell mit der Premier League: „Die Gefahr besteht, dass alle drei deutschen Klubs ausscheiden. Dortmund war bei Tottenham nicht viel schlechter, hat aber in entscheidenden Momenten Fehler gemacht. Nach einem 0:3 kannst du im Rückspiel zurückkommen, aber es ist sehr, sehr schwierig und unwahrscheinlich. Aber: Das beste Beispiel sind ja Didi Hamann und der FC Liverpool, die es im Finale 2005 gegen den AC Milan geschafft haben – und das in einer Halbzeit. Schalke hat mit Manchester City natürlich einen Brocken vor sich, die Engländer legen sich die Gegner zurecht, wie sie es brauchen. Dennoch: Man ist generell nie chancenlos. Auch Manchester City ist nicht unverwundbar, sie haben Probleme bei Kontern gegen sie – das haben einige Partien zuletzt gezeigt.“