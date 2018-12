Die Lostöpfe der Champions League: Diese Gegner lauern bei der Auslosung auf Bayern, BVB und Schalke

Am Montag gehen die Blicke der europäischen Fußballfans in Richtung Nyon. Dort werden ab 12 Uhr die Achtelfinalpartien der Champions League ausgelost (hier im Liveticker verfolgen!). Aus der Bundesliga konnten mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 drei Vereine in diesem Wettbewerb überwintern. Doch wie geht es für das Trio 2019 weiter? Das sind die möglichen Gegner der deutschen CL-Vertreter in der K.o.-Phase.