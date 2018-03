Champions League: Paris Saint-Germain gegen Real Madrid im Liveticker

In Paris treffen am Dienstagabend zwei Giganten aufeinander. Paris Saint-Germain empfängt Real Madrid zum Rückspiel im Champions League Achtelfinale. Die Pariser müssen allerdings auf ihren Superstar Neymar verzichten, der nach einer OP am rechten Fuß noch für mehrere Wochen ausfällt.

Verfolgt alle Champions-League-Spiele am Dienstag hier im Liveticker!

Das zweite Spiel am Dienstagabend findet im Stadion an der Anfield Road in Liverpool statt. Dort trifft Trainer Jürgen Klopp mit seinem Team auf den FC Porto. Obwohl der FC Liverpool nach dem 0:5 Auswärtssieg im Hinspiel so gut wie sicher im Viertelfinale steht, kündigte Klopp an, jetzt trotzdem nicht einen Gang runter zu schalten.