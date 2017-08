Champions League: RB Leipzig zunächst nicht im Free-TV - ZDF zeigt Bayern und BVB

Fans von RB Leipzig können ihr Team zunächst nur im Pay-TV sehen ...

Das ZDF hat bekanntgegeben, welche Partien der Sender an den ersten drei Spieltagen der Saison 2017/2018 in der Champions League zeigt. Der Sender setzt zunächst auf Bayern München und Borussia Dortmund. Am Mittwoch, 13. September 2017, übertragt das ZDF die Partie zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund. An den beiden folgenden Spieltagen gibt es die Begegnungen des FC Bayern im Free-TV zu sehen: am Mittwoch, 27. September 2017, bei Paris St. Germain und am Mittwoch, 18. Oktober 2017, gegen Celtic Glasgow.