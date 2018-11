Babak Rafati: Deshalb hat die Champions League für Schiris einen besonderen Reiz

Psycho-Tricks in der Champions League: Defekte Toiletten, falsche Trikotfarben ...

Deshalb macht das Schiedsrichterteam vor dem Spiel eine Kontrollrunde in den Katakomben. Charmant! Auch die Gastgeschenke für die Schiedsrichter fallen anders aus als in der Bundesliga. Spannend! Damit meine ich nicht mein Beckham-Trikot. Im Ostblock gab es zu meiner Zeit abenteuerliche Angebote, jedoch hat die UEFA einen Riegel vorgeschoben und stichprobenartige Kontrollen eingeführt. Daher sollte der Schiedsrichter dem Betreuer, den es in der Bundesliga nur noch als Fahrdienst gibt, bei der Ankunft am Flughafen klar die Grenzen aufzeigen. In Schiedsrichterkreisen witzeln wir und sagen: Wir nehmen zwar keine Geschenke an, lassen aber auch nichts liegen. Eine Besonderheit ist auch, dass bei der UEFA – entgegen der Regelung in der Bundesliga – Interviews strikt verboten sind. Ich selbst habe mal beim U21-Länderspiel Israel gegen Schweden dagegen verstoßen. Auch Schiedsrichter verstoßen mal gegen Regeln.