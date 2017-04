AS Monaco gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Als die Spieler Arm in Arm vor ihren Fans auf der Gelben Wand standen und an den verletzten Marc Bartra erinnerten, kam, so Kapitän Marcel Schmelzer, „alles raus, was 90 Minuten unterdrückt wurde“. Abwehrchef Sokratis sagte: „Es war sehr schwer, nicht nur heute. Auch in den nächsten Spielen wird das noch nicht einfach sein.“ Sicher auch am Mittwoch in der Champions League in Monaco (Hinspiel: 2:3), obwohl der BVB dort wieder auf Marco Reus zurückgreifen kann. Der Offensivstar traf bei seiner Rückkehr nach Verletzung schon in der dritten Minute.