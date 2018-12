Bericht über Champions-League-Revolution: Spiele am Wochenende und neuer Modus

Nach Informationen der Sport Bild arbeiten UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und ECA-Boss Andrea Agnelli an einer umfassenden Reform der Champions League. Ab 2024 sollen demnach die Spiele des wichtigsten internationalen Wettbewerbes am Wochenende ausgetragen werden - mit fatalen Folgen für die nationalen Ligen.

Die müssten ihre Spieltage zu Gunsten der Champions League regelmäßig verschieben, die von Fans ungeliebten Englischen Wochen würden zur Regel werden. Zudem sprach sich Agnelli, Chef der mächtigen European Club Association, für eine Verkleinerung der Ligen aus. "Wenn man sich für mehr internationalen Fußball entscheiden will, müsste das natürlich mit einer Reduzierung der Spiele in den heimischen Ligen einhergehen", begründete der Präsident des italienischen Serienmeisters Juventus Turin. Der Unternehmer erarbeitete außerdem angeblich einen Vorschlag zur Neustrukturierung der Gruppenphase. Die soll nach Angaben der Sport Bild künftig in vier Achtergruppen ausgetragen werden, um die Zahl der Spiele zu erhöhen.

UEFA winken hohe Einnahmen

Der UEFA und den europäischen Top-Klubs winken bei einer Revolution des Spielplans deutlich höhere Einnahmen. Spiele am Wochenende würden mehr Zuschauer anlocken und dürften es angesichts der Zeitverschiebung auch für Fans in lukrativen Märkten wie China leichter machen, die Champions League zu verfolgen. Die Übertragungsrechte für die "Königsklasse" würden so mehr Geld in die Kassen der UEFA und der Spitzenvereine spülen.