Nach Informationen der BBC diskutiert die UEFA schon seit einigen Wochen über einen Videobeweis-Einsatz schon in dieser Saison der Champions League. Die Nutzung des Videobeweises könnte also bereits in den K.o-Spielen wie dem Achtelfinale eingesetzt werden, heißt es. Die Furcht vor gravierenden Fehlentscheidungen, wie zuletzt beim Elfmeterpfiff für Raheem Sterling von Manchester City und der Erfolg des Videobeweises bei der WM 2018 in Russland sollen bei der UEFA zu einem Umdenken geführt haben. Schiedsrichter Viktor Kassai hatte im Champions-League-Spiel Manchester City gegen Schachtjor Donezk auf Elfmeter entschieden, obwohl Stürmer Raheem Sterling nur in den Rasen getreten war. Eine Situation die mit dem Videobeweis einfach hätte aufgelöst werden können.