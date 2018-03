Champions-League-Viertelfinale: Das sind die möglichen Gegner des FC Bayern München

Gelingt dem FC Bayern München wie 2013 das Triple aus Meisterschaft DFB-Pokal und Champions League? Das Team um Trainer Jupp Heynckes hat am Mittwoch den nächsten Schritt für die Wiederholung des historischen Triumphes gemacht. Im Rückspiel des Achtelfinals siegte der FCB nach dem 5:0-Erfolg im Hinspiel mit 3:1 in Istanbul. Damit gehören die Münchener zu den acht besten Teams Europas in dieser Saison. Am Freitag werden die Partien für das Viertelfinale (3. und 4 sowie 10. und 11. April) ausgelost (12 Uhr).