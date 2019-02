Champions League zurück im Free-TV? "Sky" kontert Bayern-Boss Rummenigge

Sky und der FC Bayern München werden in naher Zukunft wohl keine engen Freunde mehr. Erst am vergangenen Wochenende attackierte FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic den Pay-TV-Sender für die Kommentare des Experten Dietmar Hamann ungewöhnlich scharf und löste damit eine große Debatte aus. Jetzt der nächste Streit zwischen dem FCB und Sky: In einem Interview mit der Sport Bild warf der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern dem Pay-TV-Sender vor, dafür verantwortlich zu sein, dass in dieser Saison die Champions League nicht im Free-TV zu sehen ist. Nun folgt der Sky-Konter.