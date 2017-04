Chaos in Lyon! Platzsturm vor dem Anpfiff gegen Besiktas Istanbul

Was wir wissen:

Unfassbare Szenen in Lyon! Wenige Minuten vor Anpfiff des Europa-League-Viertelfinals zwischen Olympique Lyon und Besiktas Istanbul (21.05 Uhr/ hier im SPORT BUZZER-Liveticker ) haben Fans zunächst ohne erkennbaren Grund den Platz gestürmt. Später stellte sich heraus, dass es sich um französische Fans handelte, die sich offenbar vor den Besiktas-Anhängern in Sicherheit bringen wollten. Diese hatten im Oberrang scheinbar Pyrotechnik gezündet. Der Anpfiff wurde zunächst verschoben und mit 45 Minuten Verspätung nachgeholt - inzwischen rollt der Ball.

Rund 20 000 türkische Fans sollen sich in Lyon aufhalten, nach Sky-Angaben wurden zwei Supporter vor der Partie in Gewahrsam genommen. Die französische Polizei, nach der EM 2016 eigentlich krisenerprobt im Hinblick auf Fußballfans, wurde der Situation im Stadion überhaupt nicht Herr. Und das, obwohl die Partie wenige Tage vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei als Hochrisikospiel eingestuft worden war und rund 1000 Sicherheitskräfte im Einsatz waren. Auf dem Platz gab es tumultartige Szenen, zum Glück blieb es jedoch weitgehend ruhig. Funktionäre beider Klubs, darunter auch Lyons erfahrener Präsident Jean-Michel Aulas, versuchten, die eigenen Fans zu beruhigen - zunächst vergeblich.