Chaos bei Sporting Lissabon: Präsident soll 19 Profis suspendiert haben

So etwas hört man auch nicht alle Tage: Der Boss des portugiesischen Spitzenklubs Sporting Lissabon hat fast die komplette Profimannschaft via Facebook rausgeschmissen, weil sich die Spieler öffentlich seiner Kritik widersetzten.

Man stelle sich einmal vor, Borussia Dortmund verliert 0:6 gegen den FC Bayern München und Hans-Joachim Watzke feuert seine komplette Mannschaft via Facebook. Unvorstellbar! Doch so etwas ähnliches hat sich in den vergangenen Tagen im portugiesischen Fußball ereignet - und das obwohl nach dem 0:2 von Sporting Lissabon im Europa-League-Hinspiel gegen Atlético Madrid noch gar nichts verloren ist. Das interessierte den Lissabon-Boss allerdings herzlich wenig. Bruno de Carvalho kündigte an, ab sofort auf die Mithilfe von 19 Profis verzichten zu wollen. Der Ex-Wolfsburger Bas Dost (siehe Bild) ist einer der wenigen, die von diesem Spontan-Rauswurf nicht betroffen sind.

Was war passiert? Kurz nach der Pleite in Madrid ließ de Carvalho seinem Ärger über die sozialen Medien freien Lauf und ging mit der Mannschaft hart ins Gericht: "Solche schlimmen Fehler von international erfahrenen Spielern zu sehen, vergrößert unser Leiden." Ein Großteil des Kaders wollte diese Pauschalkritik jedoch nicht hinnehmen, sodass über 19 Facebook- und Instagram-Accounts der Akteure folgende Erklärung in die Welt hinausgeschickt wurde: "Im Namen des Teams drücken wir unsere Abscheu gegenüber den öffentlichen Aussagen unseres Präsidenten nach dem gestrigen Spiel aus, in dem wir nicht das gewünschte Resultat erreicht haben."

Diese Reaktion aus Mannschaftskreisen brachte wiederum den Klub-Boss auf die Palme, der daraufhin die besagten 19 Spieler mit Hilfe eines weiteren Posts vor die Tür setzte. Darunter befinden sich namhafte Stars wie Rui Patricio, William Carvalho oder Fabio Coentrao. Sollte Bruno de Carvalho seinen Plan in die Tat umsetzen, stünden Trainer Jorge Jesus ab sofort nur noch sechs Spieler des Kaders zur Verfügung - wohl dem, der keinen Facebook- oder Instagram hat, wie beispielsweise Bas Dost.

Eine Kurzschlusshandlung oder steckt mehr dahinter?

Doch damit nicht genug des Sporting-Wahnsinns, der an einen ähnlichen Fall beim griechischen Traditionsverein Olympiakos Piräus aus der vergangenen Woche erinnert: Coach Jesus kündigte seinen Rücktritt an, sollte er in Zukunft mit einem B-Team antreten müssen. Am Sonntagabend (Anpfiff: 21:15 Uhr) werden selbst diejenigen ein Auge auf die Partie Sporting Lissabon gegen Paços de Ferreira werfen, die sich für den portugiesischen Fußball in der Regel kaum interessieren.

Allerdings könnten sich die Wogen bis dahin wieder ein wenig geglättet haben, schließlich kann es sich der Champions-League-Kandidat gar nicht erlauben, in der entscheidenden Phase der Saison auf den Großteil der Mannschaft zu verzichten. Auf eine Annäherung deutet auch die Tatsache hin, dass der Präsident seinen Post inzwischen wieder gelöscht hat. Offensichtlich eine Kurzschlusshandlung, die jedoch weltweit für Aufsehen sorgte ...

