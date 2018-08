Chef gibt Chemie-Torschütze Kai Druschky am Montag frei

„Der Aufruf ist sehr lustig, Kai darf morgen selbst entscheiden, wann er ins Büro kommt“, so Rocca. Nicht ganz ernst gemeint, habe er mit seinem Auszubildenden zum Immobilien-Kaufmann am Freitag noch gescherzt. Wenn er kein gutes Spiel abliefere, werde er es schwer haben im Büro.

Nach seinem Siegtreffer befindet sich der Neuzugang vom FC Inter nun aber auf der Überholspur. „Das Tor wird ihm Auftrieb geben, auch neben dem Fußball“, glaubt Rocca. Als ehemaliger Sportfunktionär merkt er aber an: „Wie lange die Spieler heute feiern dürfen, muss am Ende der Trainer entscheiden und nicht der Chef. Das Wichtigste ist in dieser Saison der Aufstieg, der Pokal ist nur Beiwerk“, so Rocca.