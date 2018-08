Chelsea bestätigt Transfer: Courtois zu Real Madrid, Kovacic nach London

Tritt Real Madrid ein Transfer-Domino los? Wie der FC Chelsea am späten Mittwochabend bekanntgab, verlässt Belgiens Nationaltorwart Thibaut Courtois den FA-Cup-Sieger und schließt sich dem spanischen Superklub an. Als Ablösesumme werden etwa 35 Millionen Euro kolportiert.Der belgische Keeper hatte den Transfer in den vergangenen Tagen selbst eingeleitet, nachdem er zum Training der Londoner einfach nicht erschienen war. Chelsea verkündete in einer kurzen Mitteilung, man habe sich mit Real auf die Modalitäten verständigt.