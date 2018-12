Chelsea-Fans sorgen in der Europa League für Antisemitismus-Eklat 

Nach den rassistischen Beleidigungen gegen Raheem Sterling am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel der Premier League gegen Manchester City, sind einige Anhänger des FC Chelsea auch in der Europa League negativ aufgefallen. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Vidi in Ungarn (2:2) gab es nun antisemitische Gesänge, die sich vor allem gegen den Stadtrivalen Tottenham Hotspur richteten.