Klopp goes top! Chelsea fügt ManCity die erste Premier-League-Niederlage zu

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die Tabellenspitze in der Premier League erobert. Während die "Reds" in Bournemouth cool blieben, patzte Meister ManCity im Spitzenspiel beim FC Chelsea.

Anzeige

Jürgen Klopp erobert die Tabellenspitze in England! Weil der FC Liverpool am Nachmittag seine Pflichtaufgabe beim AFC Bournemouth (4:0, drei Salah-Tore) souverän erledigte und der bisherige Leader Manchester City im Spitzenspiel beim FC Chelsea überraschend verlor, stehen die "Reds" nach vielen Wochen als Verfolger wieder ganz oben. Für ManCity um den früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola war die verdiente Pleite in London die erste Saisonniederlage in der Premier League.

Das England-Debüt von Ralph Hasenhüttl Hasenhüttl verpatzt Southampton-Start: Bittere Pleite im Keller-Duell mit Cardiff

ManCity war an der Stamford Bridge niemals wirklich im Spiel: Der französische Weltmeister N'Golo Kanté (45. Minute) und der Brasilianer David Luiz (78.) erzielten die Treffer für die Blues. Die Vorlagen für beide Tore lieferte der Belgier Eden Hazard. Chelsea schiebt sich durch den Erfolg auf sieben Punkte an die Citizens ran, ist nach schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen im Titelrennen aber bereits weit abgeschlagen.

Salah mit Dreierpack - Klopp: "Schönen Fußball gespielt"

Manchester City, das zuvor in 15 Ligaspielen 13 Mal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt hat, versäumte es durch die Niederlage, Liverpool wieder von Platz eins zu verdrängen. Die Reds hatten zuvor in Bournemouth die Tabellenspitze erobert und sind als einziges Team in dieser Saison noch unbesiegt.

Diese Deutschen spielen in der Premier League Leroy Sané, Pascal Groß und André Schürrle gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Anzeige

Mann des Spiels für Liverpool war Stürmer Mohamed Salah, dem ein Dreierpack gelang (25./48./77. Minute). Bournemouth-Profi Steve Cook (68.) unterlief zudem ein Eigentor. „Wir haben schönen Fußball gespielt“, äußerte sich Trainer Jürgen Klopp zufrieden. Seine Reds, die zunächst die Tabellenführung übernahmen, sind in der Premier League weiterhin ungeschlagen. In der Champions League muss Liverpool am Dienstag zuhause gewinnen, um nicht vorzeitig auszuscheiden.

Arsenal auch im 21. Spiel in Folge ungeschlagen