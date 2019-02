Es war einer der größten Fußball-Aufreger der jüngeren Vergangenheit: In den letzten Minuten der Verlängerung des Carabao-Cup-Endspiels zwischen dem, FC Chelsea und ManCity (die Citizens siegten im Elfmeterschießen) sperrte sich Chelsea-Torwart Kepa Arrizabalaga mit aller Macht gegen seine Auswechslung - obwohl der Schlussmann ganz offensichtlich einen Krampf hatte. Mit diesem Verhalten machte er seinen angeschlagenen Trainer Maurizio Sarri fuchsteufelswild. Und die halbe Fußballwelt noch dazu.

Drei Tage, etliche Diskussionen und eine Strafzahlung später musste Sarri nun entscheiden, wie er mit Kepa umgeht. Am Mittwochabend treten die "Blues" zum schwierigen Spiel gegen Tottenham Hotspur an (21 Uhr/DAZN) und wollen mit einem Sieg ihre Chancen auf die Champions-League-Qualifikation. Wird Kepa spielen oder nicht? Darüber waren im Netz hitzige Diskussionen entbrannt. Sarri selbst wollte sich zunächst nicht festlegen, sprach unter anderem "von einem Missverständnis" - so blieb lange offen, ob der Spanier, immerhin teuerster Torhüter der Welt, tatsächlich spielen wird.