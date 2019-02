Chelsea-Trainer Sarri vor dem Aus - Fans fordern Lampard, Gerüchte um Zidane

Geht es nach der Mehrheit der Chelsea-Fans, dann soll Trainer Maurizio Sarri den Verein schnellstmöglich verlassen. Die Anhänger des englischen Klubs forderten beim 0:2 im FA-Cup gegen Manchester United lautstark den Rauswurf des 60-Jährigen. "Scheiß Sarri-Fußball" oder "Du weißt nicht, was du machst" - diese Fan-Gesänge waren an der Stamford Bridge am Montagabend klar zu hören. "Ich mache mir Sorgen über das Ergebnis, aber nicht über die Reaktion der Fans, weil ich die Situation verstehe", sagte Sarri.