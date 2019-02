Twitter-Zoff: Chelsea bringt eigene Fans mit einem Tweet zur Weißglut

"Wen würdet ihr im Sommer verpflichten?" Mit einem scheinbar harmlosen Tweet hat der FC Chelsea seine eigenen Fans schier in den Wahnsinn getrieben. Am Mittwochnachmittag posteten die Londoner eine bei Englands Spitzenklubs nicht unübliche "Presseschau", in der mehr oder weniger ungefiltert aufgeführt wird, an welchen Spielern der jeweilige Klub gerade laut Daily Mail, BBC, Guardian & Co. interessiert sein soll. So weit, so normal.