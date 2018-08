Rekordsumme! Chelsea verpflichtet Bilbaos Kepa Arrizabalaga

Anzeige

Der FC Chelsea hat Kepa Arrizabalaga vom spanischen Erstligisten Athletic Bilbao verpflichtet. Wie der baskische Verein am Mittwoch bekannt gab, wurde die Ausstiegsklausel im Vertrag des Keepers aktiviert. Damit überweisen die "Blues" 80 Millionen Euro an Bilbao. "Kepa" soll nach Goal-Informationen nun nach London reisen und einen Sechsjahresvertrag unterzeichnen. Der 23-Jährige löst damit Liverpools Alisson Becker schon nach kurzer Zeit als teuersten Torwart aller Zeiten ab. Der LFC hatte Alisson für 62,5 Millionen Euro von AS Rom losgeeist.

Real hätte "Kepa" beinahe für 20 Millionen verpflichtet

Noch vor einem Jahr war ein Deal nur knapp gescheitert, bei dem Arrizabalaga für nur 20 Millionen Euro zu Real Madrid wechseln sollte. In der Folge legte Bilbao die Ausstiegsklausel von 80 Millionen im Arbeitspapier des Torhüters fest. Grund für die hohe Ablösesumme könnte auch der Zeitdruck sein, unter dem der Premier-League-Klub steht: Die Transferfenster schließen in England bereits am Donnerstag um 18:00.

Courtois kurz vor Wechsel zu Real Madrid