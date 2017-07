Chemie gegen Lok: Trainer-Gipfeltreffen vor dem Derby der Derbys

Leipzig. Sonnabend 12 Uhr. High Noon im Alfred-Kunze-Sportpark. Ortsderby. BSG Chemie gegen den 1. FC Lok Leipzig. Grün-Weiß gegen Blau-Gelb zum Auftakt der Regionalliga. Alle 5000 Karten sind weg. Der MDR überträgt live. Inwieweit Dietmar Demuth (62, Chemie) und Heiko Scholz (51, Lok) diese Anstoßzeit aus der Bahn haut und was das Derby damals mit einer Schrankwand zu tun hatte, erklären die beiden bei einem lockeren Plausch im Café der LVZ. Dabei werden die Trainer auch ernst, vor allem, wenn es darum geht, was sie von Relegation zur 3. Liga und den Fernsehgeldern halten.

Scholz: Doch. Wir haben mit Duisburg im Pokal mal in Babelsberg gespielt, ich war damals Co-Trainer beim MSV.

Hatten Sie vor Ihrer Zeit in Leipzig bereits Berührungspunkte?

Demuth: Es wird ein fairer Kampf. Ich brauchte einen, um Marcus Dölz wachzurütteln. Er hat noch nie so gut trainiert wie jetzt, seit wir an Latendresse dran waren.

Sonst mussten Sie selber in den Kasten?

Ist Lok gegen Chemie das brisanteste Derby in Deutschland?

Demuth: Frankfurt gegen Offenbach, Hamburg gegen Pauli oder Stuttgart gegen die Kickers sind auch brisant, München vielleicht weniger. Aber das Leipziger Derby hat eine besondere Vorgeschichte.

Scholz: Das ist das Derby der Derbys in Ostdeutschland.

Ist es schade, dass dieses Derby so viele Sicherheitskräfte mobilisiert?

Scholz: Da können wir Spieler und Trainer nichts dafür. Das ist nun mal so, auch in anderen Städten, in denen Derbys ausgespielt werden.

Demuth: Im Umfeld der modernen Stadien hast du andere Anfahrtswege, um die Lager zu trennen. Bei uns ist es am und im Stadion schon sehr kuschelig.