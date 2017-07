Chemie-Kapitän Stefan Karau brennt aufs Derby: "Wir sind eine eingeschworene Truppe"

Leipzig. Noch vier Tage, dann startet Chemie Leipzig gegen den alten Rivalen aus Probstheida in die erste Regionalliga-Saison der jüngeren Vereinsgeschichte. Angeführt werden die Grün-Weißen in gewohnter Weise von Kapitän Stefan Karau. LVZ.de sprach mit dem 31-Jährigen über die anstehenden Aufgaben und neuen Mitspieler im Team.

Frage: Der letzte Neuzugang hatte offenbar zu Beginn noch leichte Orientierungsprobleme in Leutzsch: Julien Latendresse-Levesque kam mit Lok-Utensilien zum Training.

Stefan Karau: Ja, das stimmt. Ich sag es mal so: Am ersten Tag haben wir ihm das gerade noch so durchgehen lassen. Keine Ahnung, was er danach mit Tasche und Handtuch gemacht hat. Die sind zumindest weg. Ansonsten ist Julien bisher eher noch ruhig, fügt sich gut ein.