Chemie Leipzig will ins Finale – 2000 Leutzscher reisen nach Auerbach

Leipzig. Hurra, die ganze BSG ist da! So oder ähnlich wird es am Sonntag wohl durch Auerbach schallen, wenn Chemie Leipzig mit Mann und Maus zum Landespokal-Halbfinale im lauschigen Vogtlandörtchen gastiert. Zehn Reisebusse hat allein die aktive Fanszene gechartert, im elften sitzt die Mannschaft und den Konvoi vervollständigen werden wohl noch Dutzende weitere Pkw und Kleinbusse. Die Hausherren gehen zu Recht davon aus, dass ihr VfB-Stadion am Sonntag vor allem Dank der vermutlich 2000 Leutzscher Schlachtenbummler ausverkauft sein wird.

Klar ist, wer im Halbfinale eines Pokalwettbewerbs antritt, ist nur noch wenige Schritte vom Pott entfernt. Die Hoffnungen auf beiden Seiten sind groß, die Euphorie im grün-weißen Anhang vielleicht noch ein Müh größer. Denn nach durchwachsener Hinrunde ist die BSG anno 2018 zu alter Stärke zurückgekehrt, zehn Punkte aus vier Spielen lassen Chemie im Abstiegskampf der Regionalliga wieder etwas mehr Luft. Nun soll der Einzug ins Pokalfinale folgen – auch wenn Auerbach bisher in der Liga immer ein schwerer Gegner war und auch aktuell Tabellennachbar ist. „Die Mannschaft weiß, was wir in den beiden Ligaspielen für Fehler gemacht haben – und die wollen wir natürlich vermeiden. Aber Pokal ist ganz was anderes, das ist klar. Es ist eine andere Konstellation, es ist ein Spiel auf Hopp oder Top“, sagte BSG-Coach Dietmar Demuth.