Chemie Leipzig gewinnt mit 4:1 in Rudolstadt und bleibt Tabellenführer

Der Leutzscher Fußball-Anhang schwebt weiter auf einer Euphoriewelle: Am Sonntag konnten mehr als 500 mitgereiste Schlachtenbummler in Rudolstadt einen bärenstarken 4:1-Sieg ihrer Elf bejubeln.

Leipzig. Chemie Leipzig stürmt weiter vehement in Richtung Regionalliga. Beim Tabellenvierten Einheit Rudolstadt gewannen die Leutzscher am Sonntagnachmittag überraschend deutlich mit 4:1 (1:0). Daniel Heinze mit einem Doppelpack, Tommy Kind und Nikolas Ludwig ließen den mitgereisten Anhang durch ihre Tore jubeln. Bester Mann in einer insgesamt furios aufspielenden Chemie-Elf war jedoch ein anderer. Von Beginn an schenkten sich beide Teams kaum einen Meter, trafen die Leutzscher ähnlich wie zuletzt in Halberstadt auch dieses Mal auf einen laufstarken und engagierten Gegner. Die etwa 733 Zuschauer im Stadion am Heinepark – darunter mindestens 500 Fans aus der Messestadt – sahen bei nasskaltem Wetter deshalb viele Duelle im Mittelfeld, aber wenig Torraumszenen.

Bury und Kind bringen Chemie in Führung In der 7. Minute setzte sich Chemie-Mittelfeldmann Alexander Bury erstmal über die rechte Seite durch, sein Flanke konnte der für Tim Bunge in die Startelf gerückte Benjamin Schmidt aber nicht erreichen. Neun Minuten später zog Bury von links aus etwa 15 Metern ab, sein Schuss war für Einheit-Keeper Max Bresemann aber noch kein Problem. Bury war nun kaum noch zu stoppen, rannte fortwährend gegen eine der besten Oberliga-Abwehrreihen an. In der 32. Minute war der 25-Jährige wieder einmal durch, jagte das Leder an den Innenpfosten der Gastgeber. Der mitgelaufene Tommy Kind stand goldrichtig und vollende in Torjägermanier zur verdienten 1:0-Führung für Chemie. Die Grün-Weißen blieben auch danach weiter am Drücker, die Rudolstädter hatten ihre Mühe, zurück ins Spiel zu finden. In der 41. Minute war Einheit-Außenspieler Markus Güttich über Links zumindest einmal durch, sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Es bliebt dabei bis zum Pausenpfiff.

Drei weitere Tore in fünf Minuten Im zweiten Durchgang rissen die Leipziger das Zepter dann gleich wieder an sich. Daniel Heinze nahm in der 55. Minute nach schöner Kombination aus 20 Metern Maß, sein Schuss ging über den Kasten. In der 59. Minute tankte sich der wie entfesselt aufspielende Bury wieder einmal bis in den Strafraum durch und wurde dort von hinten zu Fall gebracht. Schiedsrichter Magnus-Thomas Müller zeigte sofort auf den Punkt: Elfmeter. Daniel Heinze legte sich den Ball zurecht und verwandelte sicher. 2:0 für Chemie, Jubel im Fanblock der Leutzscher. Kaum waren dieser verhallt, stand es auch schon 3:0. Daniel Heinze fackelte nach Wiederanpfiff nicht lange, gelange in der 62. Minute über links in den Einheit-Strafraum und jagte das Leder wieder in die Maschen. Die Rudolstädter waren nun mehr als nur angeknockt, sahen sich weiterer Leutzscher Angriffswellen gegenüber. Und wieder traf eine ins Schwarze: Der steil geschickte Nikolas Ludwig umkurvte Einheit-Keeper Bresemann und schob in der 64. Minute zur 4:0-Führung für Chemie ein.

Damit war das Spiel praktisch entscheiden. Chemie-Trainer Dietmar Demuth nahm in der 67. Minute den völlig ausgelaugten Alexander Bury unter dem Applaus der Fankurve vom Platz, brachte Andy Müller. Später kamen auch noch Sven Schlüchtermann und Vincent Markus von der Bank. Einheit-Trainer Holger Jähnisch versuchte noch Schlimmeres zu verhindern, wechselte gleich dreifach. Die Rudolstädter mühten sich nun immerhin noch zum Anschlusstreffer und dieser gelang in der 82. Minute durch Marco Riemer. Beim 4:1 blieb es dann bis zum Ende. Chemie bleibt mit 53 Punkten Tabellenführer der NOFV-Oberliga Süd. Verfolger Germania Halberstadt mühte sich am Sonntag zeitgleich zu einem knappen 1:0-Sieg bei Wismut Gera und bleibt deshalb mit zwei Punkten Rückstand an den Leutzschern dran. Am kommenden Freitagabend (18 Uhr) empfängt Chemie den Tabellen-Dreizehnten Askania Bernburg im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark. Halberstadt spielt dann ebenfalls im eigenen Stadion gegen den Zehnten Union Sandersdorf.

