Chemie Leipzig holt sich die Oberliga-Tabellenführung

Leipzig. Ein Gleichnis machte am Sonntag im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark die Runde – das von der „schweren Geburt“. 2691 Zuschauer wurden sozusagen Zeugen eines Kaiserschnitts, ehe das 2:1 von Fußball-Oberligist Chemie Leipzig über Einheit Rudolstadt in der Wiege lag. Um im Bild zu bleiben: In der 58. Minute schien die entscheidende Wehe noch eine normale Niederkunft einzuleiten. Linksverteidiger Manuel Wajer eroberte den Ball gekonnt, startete damit den Angriff, den er schließlich höchstselbst mit schönem und überlegtem Linksheber ins Eck abschloss. Dazwischen beteiligten sich Kai Druschky und Daniel Heinze mit präzisen Zuspielen quasi als Kombinations- und Geburtshelfer.