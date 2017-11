Chemie Leipzig kämpft sich mit 1:0-Sieg gegen Budissa Bautzen ins Sachsenpokal-Halbfinale

Bei nasskaltem Novemberwetter begann Chemie engagiert, den besseren Start erwischten jedoch die Gäste aus der Oberlausitz. In der ersten Viertelstunde bestimmte Budissa die Szenerie, erspielte sich zwei Eckstöße, die geklärt werden konnten. Danach kam das Leutzscher Offensivspiel vor allem über Rintaro Yajima und Alexander Bury besser in Gang. In der 16. Minute hätte letzterer fast einen langen Pass über die Abwehr bis an die Strafraumgrenze erreicht. Bautzens Keeper Maik Ebersbach konnte in höchster Not kurz vor Bury klären.

Leipzig. Chemie Leipzig hat sich mit Leidenschaft ins Halbfinale des Landespokals gekämpft. In der Runde der letzten Acht besiegten die Grün-Weißen am Samstag Regionalligist Budissa Bautzen mit 1:0 (1:0). Torschütze des goldenen Tores vor 2498 Fans im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark war wieder einmal Alexander Bury.

Bautzen blieb äußerlich cool, neun Minuten später setzte Chemie-Offensivkraft Yajima jedoch den nächsten Nadelstich über die rechte Seite. Seine Flanke fand im Strafraum Bury – dessen Abschluss aber entschärft werden konnte. In der Folgezeit wurde das Spiel ruppiger, auf dem Platz wurde verstärkt geklammert, gestoßen und intensiv diskutiert. Schiedsrichter Marek Nixdorf zeigte drei Mal Gelb in Richtung Bautzen. Optisch blieben die Gäste bis zum Pausenpfiff zwar überlegen, Dank eines erneut gut aufgelegten Julien Latendresse-Levesque im Chemie-Kasten ging es mit der knappen Leutzscher Führung in die Kabine.

Die Gäste versuchten weiter koordiniert aufzubauen – und übersahen erneut Alexander Bury. Der 25-Jährige störte früh, kam im Mittelfeld an den Ball, ließ auch das letzte Abwehrbein hinter sich und verwandelte in der 20. Minute trocken halbrechts im Tor der Gäste: 1:0 für Chemie , Riesenjubel im Kunze-Sportpark.

Budissa drängt - Chemie kämpft mit Mann und Maus

Ohne Wechsel und mit ähnlicher Rollenverteilung kamen beide Teams wieder auf den Platz. Bautzen versuchte das Spiel zu machen, war wurde vor allem über den aggressiven Tony Schmidt gefährlich. Chemie verteidigte jedoch mit der berühmten Leutzscher Leidenschaft, bis auf Eck- und Freistöße blieben Torraumszenen so vorerst Mangelware. In der 55. Minute setzte sich Paul Milde über rechts durch, seine Flanke in den Strafraum wurde zum Kopfball von Schmidt, der über den Kasten segelte. In die Budissa-Drangphase hinein konnte Chemie-Spielgestalter Daniel Heinze in der 58. den Ball im Mittelfeld erobern – schneller Pass auf Yajima, Bunge und zu Bury! Aber geblockt.

Das Spiel wurde nun immer mehr zu einer hitzigen Pokalschlacht mit allen Haken und Ösen – und mit wenig Spielfluss. Dietmar Demuth nahm in der 68. Minute den gelb-rot-gefährten Tim Bunge vom Platz und brachte Nicolas Ludwig. Bautzen drängte weiter auf den Ausgleich, wurde aber ein ums andere Mal von der Chemie-Defensive gestoppt. Auf den Rängen des Kunze-Sportparks hielt es nun niemanden mehr auf den Sitzen. In der 71. Minute hatte Chemie-Innenverteidiger Sebastian Hey nach Eckstoß die Leutzscher Erlösung auf dem Kopf, sein Versuch ging aber am langen Pfosten vorbei.

Somit weiter Hoffen und Bangen in der grün-weißen Fanszene und Abwehrschlacht auf dem Leutzscher Rasen bis zum Abpfiff. In der 90. Minute bekam Bautzen noch einen Freistoß am Leutzscher Strafraum zugesprochen, doch Latendresse-Levesque konnte diesen entschärfen. Nach vier Minten Nachspielzeit Abpfiff und grenzenloser Jubel im Kunze-Sportpark.