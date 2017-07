Chemie Leipzig kassiert Testspiel-Niederlage gegen den FC Eilenburg

Eilenburg. Reichlich eine Woche vor dem Regionalliga-Auftakt gegen den 1. FC Lok ist es dann doch passiert: Mit dem 0:1 (0:0) bei Oberliga-Aufsteiger FC Eilenburg kassierte die BSG Chemie Leipzig am Mittwochabend die erste Testspiel-Niederlage. Bis dahin waren die Leutzscher in vier Partien unbesiegt geblieben. Für Eilenburg traf Branden Stelmak in der 88. Minute mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Freistoß von Stephan Hofmann. Knapp 400 Zuschauer waren sich einig: unhaltbar.

Chemie war das überlegene Team, doch fehlte es an Ideen und zwingenden Chancen. Die größte Gelegenheit für die BSG hatte Tommy Kind in Minute 30. Der Goalgetter köpfte freistehend aufs FCE-Tor, doch der Ball landete genau in den Armen von Keeper Andreas Naumann. Kleiner Aufreger kurz vor der Pause: Chemie-Mittelfeldmann Philipp Wend kam im Strafraum zu Fall, forderte vehement Elfmeter, doch der Pffiff blieb aus. In Durchgang zwei waren die Chemiker dann drückend überlegen, ließen jedoch gute Chancen liegen. So passierte, was in solchen Fällen oft passiert: Gegentreffer kurz vor Abpfiff.