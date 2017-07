Chemie Leipzig macht sich Regionalliga-fein

Leipzig-Leutzsch. Die BSG Chemie Leipzig erklimmt auch im Umfeld Regionalliga-Niveau: Der Aufsteiger rief erstmals einen Medientag aus und verkündete stolz Zahlen: Statt 350 Dauerkarten in der vergangenen Saison sind aktuell bereits 900 verkauft, am Mittwoch ist letzter Verkaufstag im Kunze-Sportpark. Nach dem Aufstieg hat sich die Zahl der Vereinsmitglieder von 850 auf 1200 erhöht. Und schon jetzt scheint außer Frage, dass der Zuschauerschnitt von 1834 in der letzen Saison (war deutschlandweit Oberliga-Bestwert) getoppt wird.

Weil die Mannschaft mit den drei Aufstiegen in drei Jahren dem Verein in der Entwicklung vorausgeprescht ist, wird massiv an der Professionalisierung des Umfelds gearbeitet. Es gibt einen neuen Sicherheitsbeauftragten (Marc Walenta), neue Medienbeauftragte (Jörg Augsburg und Stefan Schilde), frisches Blut in allen Gremien.