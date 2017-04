Chemie Leipzig mit 1:0-Heimsieg gegen Askania Bernburg

Nachdem die Leutzscher den Bernburgern im Hinspiel das Leder gleich fünf Mal in den Kasten geballert hatten, verlief die erste Halbzeit im Alfred-Kunze-Sportpark vor 1887 Zuschauern eher ereignislos. Beiden Teams boten sich wenige Torchancen – Chemie hätte zwei Mal treffen können, Bernbrug einmal. Mit 0:0 trennten sich die Mannschaften in der Halbzeit.

Andy Müller erlöst die Chemiker mit dem Siegtreffer

Am Ende ging die BSG wohlverdient mit 1:0 als Sieger vom Platz. Mit den drei Punkten können die Chemiker ihren Vorsprung auf den Tabellenzweiten VfB Germania Halberstadt ausbauen, ein wichtiger Schritt in Richtung Regionalliga. Noch insgesamt fünf Spiele haben die Leutzscher in dieser Saison vor sich. Am Mittwoch (3.5., 18 Uhr) geht es für den Tabellenersten zunächst gegen den gegenwärtigen Absteiger, Halle 96. Im zweiten Spiel in der kommenden Woche am Samstag (6.5., 18 Uhr) geht es zuhause gegen den aktuellen Tabellenelften, den Brandenburger SC.