Chemie Leipzig mit 3:1-Pflichtsieg im Testspiel gegen Zorbau

Leipzig. Die BSG Chemie besiegt den Ligakonkurrenten Blau-Weiß Zorbau nach frühem Rückstand mit 3:1 (1:1). BSG-Trainer Miroslav Jagatic nutze das Testspiel beim Tabellenletzten der Oberliga Süd wieder einmal um allen Akteuren Spielpraxis und somit eine Chance um die begehrten und limitierten Startelfplätze zum Saisonauftakt zu geben. In der der achten Minute ging der Gastgeber in Führung. Nach einem Standard konnte die BSG-Defensive nicht konsequent klären. Es brauchte 30. Minuten bis Daniel Heinze für den Ausgleich des Favoriten sorgte. In der Oberliga konnten die Chemiker beide Partien für sich entscheiden.