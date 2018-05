Chemie Leipzig spielt am Freitag bei Hertha BSC II „unter Protest“

Anzeige

Leipzig. Auch wenn die Aktien schlecht stehen und die Tabelle wenig Mut macht – noch ist Chemie Leipzig nicht abgestiegen. Doch für den – theoretisch immer noch möglichen – Klassenerhalt muss einiges zusammenkommen. Die Konkurrenz muss „mitspielen“, vor allem aber müssen die Chemiker ihre beide letzten Spiele gewinnen. „Sechs Punkte sind Pflicht“, fordert Trainer Dietmar Demuth. Die ersten drei müssen am Freitagabend (19 Uhr) im Gastspiel bei den Hertha-Bubis her.

Es ist ein besonderes Match. „Wir spielen unter Protest“, sagt Demuth und spricht wegen der Ansetzung am Freitagabend von Wettbewerbsverzerrung. „An den beiden letzten Spieltagen einer Saison sollten alle Partien parallel angesetzt sein. In Liga eins, zwei und drei ist das auch so. Nur in unserer Regionalliga ist das nicht möglich“, erklärt der Chemie-Coach seinen Frust.

Das Spiel der Leutzscher bei Hertha ist das einzige Freitag-Match. „Unsere Konkurrenten im Abstiegskampf wie Bautzen oder Altglienicke spielen am Sonntag und lachen sich doch tot, denn sie wissen genau, was sie tun müssen. Wenn klar ist, dass beiden ein Punkt zum Klassenerhalt reicht, dann würde ich mal auf ein Unentschieden wetten.“ Chemie hatte gegen die Ansetzung am Freitagabend Einspruch eingelegt – erfolglos. Doch ganz hinnehmen wollen die Leutzscher das eben nicht – deshalb wird „unter Protest“ gespielt.

Die Freitag-Ansetzung des Chemie-Spiels erfolgte aus Sicherheitsgründen. Am Sonntag spielt der 1. FC Lok beim Berliner AK, es sollte verhindert werden, dass Lok- und Chemie-Anhänger am gleichen Tag im Zug nach Berlin fahren. „Das war vom Verband schon mal ein grober Fehler bei der Spielplanung, Partien von Lok und Chemie bei Berliner Teams am gleichen Tag anzusetzen“, meint Demuth.

Doch bei allen Rechenexempeln und Spielplan-Ärgernissen weiß der Chemie-Trainer genau: „Für den Klassenerhalt müssen wir zuerst unsere Hausaufgaben machen.“ Die heißen: gewinnen. Ob Pierre Merkel morgen helfen kann ist unklar. Der Stürmer musste in Neugersdorf verletzt das Spielfeld verlassen, hat einen Beckenschiefstand. Einsatz unklar.

