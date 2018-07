Chemie Leipzig steigert sich und gewinnt beim SSV Markranstädt 4:0

Markranstädt. Fußball-Oberligist Chemie Leipzig hat am Mittwochabend ein Saisonvorbereitungsspiel bei Sachsenligist SSV Markranstädt mit 4:0 (1:0) gewonnen. Vor 450 Zuschauern im Stadion am Bad eröffnete in der 44. Minute ausgerechnet der zum Saisonwechsel aus Markranstädt zu Chemie gekommene Stürmer Eric Berger den Torreigen für die Gäste, die bis dahin jedoch wenig überzeugten.