Chemie Leipzig und Hip-Hop statt Party

„Ich kann ja halbwegs kicken, deshalb habe ich immer daran geglaubt, dass ich mithalten kann“, sagt „Schmitter“, der sich „ganz gut selber einschätzen“ kann und mit kurzer Unterbrechung seit 19 Jahren (!) in Leutzsch spielt. In der zweiten Halbserie der letzten Saison hatte der Dauerläufer seinen Stammplatz an Lars Schmidt verloren: „Das habe ich auch eingesehen, denn es lief perfekt fürs Team und da gibt es keinen Grund, was zu verändern.“ So musste er hinten anstehen, zweifelte aber nie daran, dass er die Wende schaffen kann, bekam prompt einen neuen Vertrag. Den Verein zu verlassen, kam nicht infrage: „Klar hatte ich ein paar Anfragen, aber Leutzsch ist mir echt ans Herz gewachsen, da geht man nicht so einfach“. Zudem hatte er das Gefühl, gut zu trainieren und nah dran zu sein am Team.