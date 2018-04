Chemie Leipzig verdient sich Punkt beim großen Favoriten

Mit Blitz und Donner sowie einem 30-minütigen Starkregen begann das Spiel. Der Wunsch von Chemie-Kapitän Stefan Karau („Ich habe gehofft, dass es regnet. Das ist unser Wetter.“) hatte sich erfüllt. Die seit zwölf Spielen ungeschlagenen Gastgeber wurden von Beginn an konzentriert bekämpft. Es dauerte 17 Minuten, bis Nordhausen zum ersten Mal gefährlich wurde – Mickel traf per Kopf die Latte.

0:0 am Mittwoch beim hohen Favoriten Nordhausen – die BSG Chemie rappelte sich nach der bitteren Heimniederlage gegen Halberstadt wieder auf und holte mit einer hochkonzentrierten Leistung einen mehr als verdienten Punkt. „Kämpferisch war das 1a“, befand ein sichtlich aufgeräumter Chemie-Coach Dietmar Demuth.

Dafür hatten die Gäste die Führung vor Augen. Merkel (36.) fehlten nur Zentimeter, Rodes Schuss wurde in letzter Sekunde abgeblockt (38.) und Bury hätte nach flach hereingegebener Ecke mit raffiniertem Hackentrick fast getroffen (43.). Mickel traf im Gegenzug nur das Außennetz.

Auch in Hälfte zwei wirkten die Leutzscher meist souverän und ließ nur wenig zu. Latendresse-Levesque hielt zweimal blendend gegen Esdorf und Propheter (70.), Ucar zielte aus 20 Metern knapp vorbei (82.). Auf Leutzscher Seite hatte Bury die beste Gelegenheit (81.), und wenn Wendt abgegeben hätte statt selbst zu schießen, wäre eine noch größere Sensation möglich gewesen (90.).

Aber auch so erkannte Nordhausens Coach Holland Uluc, früher selbst in Diensten der Leipziger, an: „Großen Respekt vor Chemie, aber uns fehlt vorn ein Brecher, der auch mal das Tor trifft“. Dietmar Demuth war zufrieden, verriet aber: „Wir wollten hier gewinnen, das haben wir gezeigt. Wir haben unsere Chancen gehabt und gegen diesen starken Gegner ordentlich dagegengehalten. Der Punkt war wichtig für die Moral“.

Jens Fuge