Chemie Leipzig verliert beim Ligafavoriten Energie Cottbus mit 0:5

Cottbus/Leipzig. Nach der Niederlage eine Woche zuvor im Derby gegen Lok wollten die Chemiker eigentlich die ersten Punkte in der Regionalliga-Nordost sichern. Doch schon vor der Partie – die als Risikospiel eingestuft wurde – war klar: Gegen den Favoriten aus Cottbus würden es die Leutzscher schwer haben. Doch die 0:5-Niederlage war dann doch sehr deutlich.

Energie sofort gefährlich

Schon das erste Ausrufezeichen am Mittwochabend im Stadion der Freundschaft hatte Energie gesetzt und damit die Richtung des Abends vorgegeben. Benjamin Förster hatte einen langen Pass vor das Chemie-Tor direkt angenommen, verzog aber aus wenigen Metern über den Kasten. Torwart Julien Latendresse-Levesque, der für den Rot-gesperrten Marcus Dölz im Tor stand, musste nicht eingreifen. Nur wenige Minuten später war es dann erneut Förster, der den Ball für die Gastgeber fast in den Kasten schieben konnte. Leipzig, das von rund 700 Fans in die Lausitz, begleitet wurde, hatte Energie in der Anfangsphase wenig entgegenzusetzen.

Rund 700 Anhänger begleiteten ihre Chemiker in die Lausitz. © mpu

In der 18. Minute war es dann soweit: Bei seinem dritten Versuch versenkte Förster aus wenigen Metern den Ball im Tor. Zuvor hatte Maximilian Zimmer die Unordnung im Chemie-Strafraum genutzt und direkt auf Förster gepasst. Glück hatte die BSG in der 27. Minute als Förster nur die Latte traf. Energie, das in der Woche zuvor mit 4:0 gegen Neustrelitz gewonnen hatte, startete nun einen Angriff nach dem nächsten und wurde immer wieder gefährlich. Leipzig, bei dem Trainer Dietmar Demuth zunächst die Stürmer Max Herman und Tommy Kind draußen ließ, agierte weiter defensiv, leistete sich aber zu viele Fehler. In der 38. Minute rettete nach einem Cottbuser Freistoß wieder nur das Aluminium die Chemiker vor einem größeren Rückstand.

Platzverweis für Chemie, Latendresse-Levesque verhindert nach der Pause Schlimmeres

Mit 1:0 für die Gastgeber ging es in die Pause. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste die BSG noch einen schweren Schlag hinnehmen: Nach einem Foul musste Benny Schmidt das Spielfeld mit Gelb-Rot verlassen. Eine durchaus strittige Entscheidung des Schiedsrichters. Das sah auch Chemie-Trainer Dietmar Demuth so: "Die Karte war unberechtigt. Und sie war der Knackpunkt des Spiels."

In die zweite Hälfte starteten die Chemiker dann mit nur zehn Mann. Die Unterzahl machte sich prompt bemerkbar. Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Zimmer zum 2:0 für Cottbus. Danach ging es Schlag auf Schlag: Nur wenig später machte Fabio Viteritti dann das 3:0 (57.). In der 59. Minute erhöhte Förster dann sogar zum 4:0. Noch bitterer wurde es acht Minuten später, als Streli Mamba zum 5:0 traf. BSG-Torhüter Latendresse-Levesque verhinderte mit einigen Paraden noch Schlimmeres.

Es blieb beim 5:0 für Energie Cottbus, das damit seine Aufstiegsambitionen untermauerte. "Das ist nicht unsere Liga. Ich weiß nicht, wer Cottbus überhaupt stoppen kann", sagte Chemie-Trainer Demuth nach dem Spiel. Für die BSG wird es noch eine schwere Saison werden. Am Sonntag gibt es die nächste Chance: In Leutzsch geht es gegen Babelsberg.

Statistik:

Energie Cottbus: Meyer - Startsev, Stein, Matuwila, Schlüter - Kruse - Zimmer, Marcelo - Viteritti - Förster, Mamba BSG Chemie Leipzig: Latendresse-Levesque - Luwig, Karau, Trogrlic, Wajer - L. Schmidt, Barth, B. Schmidt (45. Gelb-Rot) - Heinze, Wendt, F. Schmidt Tore: 1:0 Förster (18.), 2:0 Zimmer (52.), 3:0 Viteritti (57.), 4:0 Förster (59.), 5:0 Mamba (70.)

