Chemie Leipzig verliert in Eilenburg die Tabellenführung

Die BSG Chemie Leipzig kann in der Oberliga Süd auch das vierte Spiel in Folge nicht gewinnen. Beim FC Eilenburg kassiert das Team von Dietmar Demuth zwei späte Tore und wird von der Tabellenspitze verdrängt.

Eilenburg. Die ganz große Euphorie ist bei der BSG Chemie Leipzig nach überragendem Saisonstart und dem Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals erst mal verflogen. Am Samstag verlor die Mannschaft von Dietmar Demuth beim FC Eilenburg mit 0:2 (0:0) und büßte damit den Platz an der Tabellenspitze ein.

Chemie war in den vergangenen Wochen bereits etwas außer Tritt geraten. In der Liga gab es zuletzt drei Spiele lang keinen Sieg. Dazu kämpften sich die Grün-Weißen im Sachsenpokal beim SV Trebendorf erst in der Verlängerung mit 6:3 (2:2, 3:3) und viel Mühe in die nächste Runde.

Mit dem FC Eilenburg wartete dazu am Samstag die Mannschaft der Stunde. Das Team von Trainer Nico Knaube hatte sich nach holprigem Saisonstart stabilisiert und vier Siege in Serie eingefahren. Gegen Chemie gelang der fünfte Streich. Zur Belohnung gab es Platz vier in der Tabelle.

Für die Gastgeber traf Henrik Jochmann doppelt (67. und 76. Minute). In der ersten Halbzeit hatten sich beide Teams fast komplett neutralisiert. Mit der Niederlage rutschen die Leutzscher in der Tabelle hinter Luckenwalde auf Platz zwei. Am kommenden Samstag tritt Chemie dann im Alfred-Kunze-Sportpark gegen den Tabellensiebten Wismut Gera an und hofft dort endlich wieder auf Punkte.