Chemie Leipzig verpasst Lucky Punch im Abstiegskampf gegen Neugersdorf

Für Chemie Leipzig wird die Luft im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga immer dünner. Im Duell am Sonntag beim FC Oberlausitz Neugersdorf verpasste die Elf von Trainer Dietmar Demuth den erhofften Befreiungsschlag und kam nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Vor 1253 Zuschauern in der Sparkassen-Arena Oberlausitz blieben die Grün-Weißen zwar im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, konnten im Kampf um den Klassenerhalt aber kaum Boden gut machen.