Chemie Leipzigs Interimstrainer Sobottka verspricht: Wir fighten um jeden Ball

Leipzig. Christian Sobottka, 37, ist seit einer Woche Trainer der Oberliga -Fußballer der BSG Chemie Leipzig . Mit dem 6:1-Sieg gegen Zorbau ist ihm ein Traum-Einstand geglückt. Mit dem Spiel der Chemiker im Sachsen-Pokal gegen den 1. FC Lok Leipzig am Sonnabend (12.15 Uhr) wartet jedoch eine ganz andere Herausforderung. Christian Sobottka über das Derby, die Krise der letzten Wochen und seine Zukunftspläne.

Ich selbst bin da ganz entspannt. Aber es gibt natürlich ein paar Spieler in unserer Mannschaft, die jetzt schon Schaum vor dem Mund haben.

Was ist für Sie wichtiger: Im Pokal wieder zu marschieren, vielleicht ins Endspiel, oder der Aufstieg?

Lange sah es so aus, als sei der Aufstieg klar. Chemie hatte zehn Spiele in Folge gewonnen, einen großen Vorsprung. Dann kam der Einbruch. Warum, was ist da passiert?